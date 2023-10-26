Забытый проект СССР: танк «Судья»

Уникальный плавающий танк «Объект 934» с алюминиевой броней создали в 1975 году

Легкий плавающий танк «Объект 934», он же «Судья», по замыслу должен был совмещать маневренность, скорость, достаточную огневую мощь и надежную защиту – вплоть до использования после ядерных ударов. Скорость по воде должна была достигать 12 км/ч, по шоссе – 70 км/ч.

Образец такой машины с броней из алюминиевых сплавов был создан в 1975 году.

Запас хода составлял 700 км. «Судья» мог десантироваться с Ан‑22 и Ил‑76, при этом масса танка в боевом снаряжении составляла 17,5 тонн.

Однако впоследствии был сделан упор на развитие БТР и БМП, а потому «Судья» в единственном экземпляре остался музейным экспонатом в Кубинке.

«Объект 934» мог развивать 70 км/ч, а вплавь передвигался со скоростью 12 км/ч

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что у советского танка-гиганта было пять башен?

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Фото: Wikimedia, из архива автора