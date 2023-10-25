Сосед диагностирует мотор с помощью... палки!

Эксперт Ревин рассказал о трех простых методах диагностики двигателя за 5 минут

Мотор действительно стучит или это только кажется? Любой автомеханик вам скажет: лучше не тянуть и сразу ехать на диагностику. Но не всегда есть такая возможность. Бывает, что-то показалось в дальней дороге, а вокруг вообще нет автомастерских. Кроме того, возможно, посторонний звук с мотором не связан – потеряешь время и деньги.

В интернете много советов на этот счет. К примеру, один из них гласит: приложите к блоку цилиндров работающего двигателя обычную деревянную палку. Она не должна быть полой или мокрой. Сухой черенок от лопаты, к примеру, подойдет. Одним концом – к предполагаемому источнику стука в моторе, а другим концом – к уху. И послушайте.

«За рулем» выяснил, насколько эффективен этот дедовский метод и можно ли таким способом неопытному автомобилисту провести первичную диагностику своими силами.

Комментарий специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Прослушать шумы двигателя действительно можно с помощью сухой палки. А еще подойдет длинная отвертка или удлинитель из набора головок. Во всех случаях нужно к концу палки или инструмента приложить подушечку большого пальца, а ноготь плотно прижать к выступу, прикрывающему слуховой проход спереди, – козелку. При этом козелок должен полностью закрыть слуховой проход. А второй конец инструмента следует плотно прислонять к разным местам двигателя, пока не обнаружится источник шума.

Только нужно быть особенно осторожным при прослушивании передней части двигателя, где вращается приводной ремень с многочисленными роликами. Если полезем глубже, к ГРМ, есть риск задеть вращающийся ремень, что может привести к травме или повреждению мотора.

Есть недорогая (около 1000 рублей) и более эффективная альтернатива – технический стетоскоп. Он отличается от медицинского только наличием длинного тонкого стержня-щупа, который мы и будем прижимать к разным местам двигателя для локализации шума.

Технический стетоскоп

Есть и более современный метод «прослушки». Используя микрофон гарнитуры телефона, можно записать шумы из разных мест двигателя. Микрофон можно ввести довольно глубоко в недра моторного отсека, прикрепив его скотчем на тонкую длинную палочку.

Совет от «За рулем» : Запомните звук исправного двигателя вашего автомобиля и при сильном отклонении от нормы сразу обращайтесь на сервис. Только так можно избежать значительных повреждений весьма дорогого в ремонте агрегата.

Не следует увлекаться прослушиванием сильных стуков, исходящих из нижней или средней части блока цилиндров. Известны случаи, когда при резком прибавлении оборотов для более наглядной картины стука незадачливый диагност получал так называемую «руку дружбы» – пробитый шатуном блок цилиндров.

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Фото: youtube.com/@Avto-Blogger, Depositphotos, Константин Якубов