Москва лидирует среди городов России по доступным проездным для учащихся

В столице проездной для обучающихся на 535 руб. дешевле, чем в Питере, и на 290 руб. – чем в Новосибирске

Известно, что в Москве метро наиболее протяженное в сравнении с другими регионами, и пассажиры совершают самые длинные поездки. При этом стоимость проезда за пройденное расстояние до 45% ниже, чем в остальных мегаполисах России. Особое внимание столичные власти уделяют студентам и школьникам.

Проезд для обучающихся

Московские безлимитные билеты и проездные для обучающихся самые доступные среди крупных городов России. Причем в столице льготные тарифы едины для школьников и студентов, в то время как в некоторых других регионах действуют свои для каждой категории.

В столице обучающимся имеет смысл покупать единый льготный абонемент на весь транспорт. Единый билет на 30 дней будет выгоднее на 65 рублей, чем при покупке отдельно билетов на наземный транспорт и метро. А если покупать льготный абонемент на 90 дней, то выгода составит 165 рублей.

Благодаря дотациям столичного правительства месячный проездной на весь городской транспорт (метро + наземный) для студентов и школьников в Москве стоит 770 рублей.

Для сравнения: в Питере такой студенческий проездной обойдется в 1305 рублей, в Екатеринбурге – 1100 рублей для школьников и 1700 для студентов, в Новосибирске студенческий проездной на 30 дней обойдется в 1060 рублей.

Стоимость льготного проездного на 30 дней для проезда на метро в Москве – 510 рублей, в Питере – 740, в Екатеринбурге (из расчета 29,5 руб. за поездку * 42 поездки в месяц) – 1239 рублей.

Льготный проездной на 30 дней на наземном транспорте для обучающихся в Москве стоит 325 рублей. В Питере – 430 рублей для проезда на автобусах для школьников и 655 рублей для студентов. В Екатеринбурге льготный проездной предусмотрен только для школьников и обойдется в 760 рублей. В Новосибирске (из расчета 12,5 руб. за поездку в расчете на 42 поездки в месяц) – 525 рублей.

Как оплатить проезд?

Способов оплаты проезда на сегодняшний день в столице существует множество, тут Москва один из лидеров по их количеству.

Оплатить можно с помощью банковской карты, в том числе виртуальной (загруженной в телефон на базе Android). С начала 2023 года сделать это можно на любом турникете, а не только на крайних в линейке, как было раньше. Благодаря этому пассажиры, которые используют банковскую карту для прохода в метро и на МЦК, экономят свыше 90 тысяч часов в год.

Также пассажиры могут воспользоваться картой «Тройка» и билетом «Единый» или оплатить проезд наличными и банковской картой в кассах или автоматах по продаже билетов.

Турникет в московском метро

Многие москвичи уже успели оценить скорость и комфорт оплаты новым способом – по распознаванию лица.

В системе зарегистрировано более 320 тысяч пользователей, которые совершили свыше 80 миллионов таких проходов. Оплатить проезд по биометрии можно на всех станциях метро и МЦК, всех ж/д направлениях «Аэроэкспресса» и регулярном речном транспорте. В дальнейшем сервис масштабируют на наземный транспорт и Московские центральные диаметры.

Пока для обучающихся этот способ оплаты недоступен, но в ближайшее время и они смогут привязывать свою карту москвича к биометрии – тогда для прохода в метро и на МЦК не нужно будет использовать пластиковый носитель или телефон. А уже сегодня столичные обучающиеся могут полноценно покупать абонементы без обращения в кассы – с помощью мобильного приложения «Метро Москвы». Для этого достаточно привязать свою карту москвича в личном кабинете приложения.

Оплата по биометрии – полностью российская разработка. Биометрические данные пассажиров надежно защищены. Они обрабатываются и хранятся в строгом соответствии с законодательством РФ.

Справка

Льгота по оплате проезда, независимо от места жительства, предоставлена студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения в государственных и негосударственных образовательных организациях города Москвы, имеющих государственную аккредитацию, по программам среднего и высшего профессионального образования.

Это регулируется законом г. Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 21.08.2018 № 950-ПП «О предоставлении аспирантам мер социальной поддержки по оплате проезда в транспорте общего пользования в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 27 февраля 2018 г. № 122-ПП «О предоставлении ординаторам мер социальной поддержки по оплате проезда в транспорте общего пользования в городе Москве» и Постановлением Правительства от 15 июля 2020 года № 959-ПП, 452-ПП от 2011 года.

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Фото: Департамент транспорта Москвы