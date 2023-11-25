6000 км с кроссовером московской сборки – первые впечатления
Москвич 3, 1.5Т, CVT
- Изготовитель – завод «Москвич», Россия
- В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2023 года
- Пробег на момент отчета – 6000 км
В нашей редакции прописался Москвич 3 очень красивого красного цвета, с турбомотором 1.5 мощностью 150 л. с., вариатором и в самой дорогой комплектации Комфорт за 2,47 млн рублей.
Первым делом хочу отметить светодиодный головной свет: и ближний, и дальний светят отлично. Автоматическое переключение с дальнего на ближний тоже функционирует без вопросов: еще ни разу никто из встречных водителей не моргал, что его слепят.
А вот однозонный климат-контроль работает не идеально. Для комфортной атмосферы нужно устанавливать задатчик «температуры» на 24–25 «градусов».
- После замера мощности в независимых лабораториях выяснилось, что турбомотор Москвича 3 выдает не 150, а 136 л.с.
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