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6000 км с кроссовером московской сборки – первые впечатления

«За рулем» взял на длительный тест Москвич 3

Москвич 3, 1.5Т, CVT

Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором
  • Изготовитель – завод «Москвич», Россия
  • В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2023 года
  • Пробег на момент отчета – 6000 км

В нашей редакции прописался Москвич 3 очень красивого красного цвета, с турбомотором 1.5 мощностью 150 л. с., вариатором и в самой дорогой комплектации Комфорт за 2,47 млн рублей.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Первым делом хочу отметить светодиодный головной свет: и ближний, и дальний светят отлично. Автоматическое переключение с дальнего на ближний тоже функционирует без вопросов: еще ни разу никто из встречных водителей не моргал, что его слепят.

Интересно, кто догадался спрятать управление обогревом сидений в недра меню? Чтобы отыскать эту функцию, понадобилось время.
Интересно, кто догадался спрятать управление обогревом сидений в недра меню? Чтобы отыскать эту функцию, понадобилось время.

А вот однозонный климат-контроль работает не идеально. Для комфортной атмосферы нужно устанавливать задатчик «температуры» на 24–25 «градусов».

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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