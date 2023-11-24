Мотор прогрелся – можно «втопить»? Не все так просто!
Читатель «За рулем» хочет узнать:
— Почему вы не советуете двигаться морозным утром сразу в быстром темпе, даже если двигатель уже прогрелся?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, редактор:
– В прогреве нуждается не только двигатель, но и трансмиссия автомобиля.
Если коробка передач еще получает немного тепла от мотора и в ней даже во время стоянки при работающем моторе вращается часть элементов, то редукторы передне- и полноприводных автомобилей начинают прогреваться только в движении.
Не нужно забывать, что динамичная езда больше нагружает замерзшие амортизаторы и многочисленные резинометаллические шарниры подвески, которые тоже нужно немного «размять», двигаясь помедленнее.
- Как правильно прогреть коробку передач, рассказано тут.
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