Камеры в регионах будут распознавать новые нарушения ПДД?
Читатель «За рулем» хочет узнать:
— Прошла информация, что Москва избавляется от старых дорожных камер и может продать их в регионы. Но кому нужно неработающее старье?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель:
— Речь идет об избавлении от морально устаревшего оборудования. В крупных городах есть запрос фиксировать нарушения разметки, проезд на красный свет, выезд на занятый перекресток и так далее. Приборы, выпущенные десяток лет назад, на это не были рассчитаны.
В то же время в регионах, где разметки, светофоров и пробок зачастую просто нет, простые камеры-скоростемеры вполне могут использоваться.
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