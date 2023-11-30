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Камеры в регионах будут распознавать новые нарушения ПДД?

Эксперт «За рулем» ответил на вопрос о средствах видео- и фотофиксации

Читатель «За рулем» хочет узнать:

— Прошла информация, что Москва избавляется от старых дорожных камер и может продать их в регионы. Но кому нужно неработающее старье?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель:

— Речь идет об избавлении от морально устаревшего оборудования. В крупных городах есть запрос фиксировать нарушения разметки, проезд на красный свет, выезд на занятый перекресток и так далее. Приборы, выпущенные десяток лет назад, на это не были рассчитаны.

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В то же время в регионах, где разметки, свето­форов и пробок зачастую просто нет, простые камеры-скоростемеры вполне могут использоваться.

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Фото:За Рулем«За рулем»
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