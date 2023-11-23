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Чем ПДД 1958 года отличались от современных – вы не поверите!

Эксперт «За рулем» вчитался в советские правила дорожного движения

Жигули с АКП – такие точно были?

Современные ПДД растут как на дрожжах – то и дело появляются какие-то дополнения, ограничения, запреты. А вот документ, вступивший в силу с 1958 года, выглядел куда более дружелюбным.

Журнал «За рулем» сообщал в № 12 за 1957 год, что новая редакция ПДД содержит 11 разделов вместо прежних 30.

При этом были исключены все пункты, ограничивающие скорость движения: водитель должен был выбирать такой режим, чтобы обеспечивать безопасность и быструю остановку. Кроме того, ПДД значительно сократили число мест, в которых были запрещены стоянка и остановка! Сегодня в такую демократичность трудно поверить.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем был нужен низкорослый танк «Объект 775»?

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Фото:За Рулемиз архива «За рулем»
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Фото:За Рулемиз архива «За рулем»
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