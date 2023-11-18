#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нива-2, она же Шеви, она же Трэвел: как рождался российский внедорожник (видео)
Нива-2, она же Шеви, она же Трэвел: как рождался российский внедорожник (видео)
Опубликованы уникальные кадры, рассказывающие...
Ferrari SF90 XX Stradale
Ferrari SF90 XX Stradale стал самым быстрым автомобилем на трассе Фьорано
SF90 XX Stradale установил рекорд, проехав...
Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix
Bugatti выпустила эксклюзивную версию гиперкара Chiron
Новая модель получила название Grand Prix и...

Лучшая подсветка для багажника: дешево и просто

Читатель «За рулем» рассказывает, как провести свет в багажник

В багажнике вечно теряется мелочевка? Есть простое решение

На универсалах и хэтчбеках плафон освещения обычно располагается на боковых стенках багажника, но удобнее, когда свет падает сверху, как в седанах.

Я использовал два бытовых патрона G4 со светодиодными лампами на 12 вольт. Провода и патроны к полке прикрепил при помощи ленты-липучки. Светодиоды взял мощностью 2 Вт, они располагаются за выштамповкой полки и не слепят глаза.

Провода подсоединил параллельно штатному плафону через проходную строительно-монтажную клемму, чтобы можно было снять полку.

В. Кривошеев, г. Самара

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE

Как улучшить освещение в багажнике (простой способ)

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как подсветить место перед порогом и педали, рассказано тут.

Фото: В. Кривошеев

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 11
Поделиться:
Оцените материал:
0