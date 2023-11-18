Лучшая подсветка для багажника: дешево и просто

Читатель «За рулем» рассказывает, как провести свет в багажник

На универсалах и хэтчбеках плафон освещения обычно располагается на боковых стенках багажника, но удобнее, когда свет падает сверху, как в седанах.

Я использовал два бытовых патрона G4 со светодиодными лампами на 12 вольт. Провода и патроны к полке прикрепил при помощи ленты-липучки. Светодиоды взял мощностью 2 Вт, они располагаются за выштамповкой полки и не слепят глаза.

Провода подсоединил параллельно штатному плафону через проходную строительно-монтажную клемму, чтобы можно было снять полку.

В. Кривошеев, г. Самара

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Как подсветить место перед порогом и педали, рассказано тут.

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Фото: В. Кривошеев