Лучшая подсветка для багажника: дешево и просто
На универсалах и хэтчбеках плафон освещения обычно располагается на боковых стенках багажника, но удобнее, когда свет падает сверху, как в седанах.
Я использовал два бытовых патрона G4 со светодиодными лампами на 12 вольт. Провода и патроны к полке прикрепил при помощи ленты-липучки. Светодиоды взял мощностью 2 Вт, они располагаются за выштамповкой полки и не слепят глаза.
Провода подсоединил параллельно штатному плафону через проходную строительно-монтажную клемму, чтобы можно было снять полку.
В. Кривошеев, г. Самара
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Фото: В. Кривошеев
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