Самая престижная автогонка страны — ее придумал «За рулем»

«За рулем» опубликовал уникальные факты из истории легендарной Гонки звезд

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

На старт!

Идея собрать на одной трассе лучших пилотов страны из разных гоночных дисциплин родилась в стенах редакции журнала в 1978 году. Для этого придумали оригинальные правила – 16 заездов для 16 пилотов. Зимние трековые гонки в те годы проводили, но по иным канонам.

На овальную ледовую дорожку выходило по шесть машин, стартовали с одной линии. По ходу состязаний каждый пилот встречался с каждым дважды. Схема коротких, 3-минутных заездов, изобретенная редакцией, оказалась чрезвычайно увлекательной. Позже стала классикой, ее и сейчас применяют в официальных чемпионатах страны. В обиход вошел и сленговый термин «таблица шестнадцати».

До появления ВАЗ-2108 Гонка звезд была главной ареной сражений продукции автозаводов – Ижевского и Волжского. Борьба шла с переменным успехом. С 1986 по 1993 год «восьмерка» была непобедимой, а потом пришли иномарки.

Трассу для первой Гонки звезд «За рулем» предоставил Центральный Московский ипподром. В дальнейшем гонка проходила на разных площадках, в том числе на льду озера в Гусь-Хрустальном, в подмосковном Раменском, в Ижевске, на временном автодроме в Тушино, после чего вернулась на Московский ипподром. Дважды гонка проходила в международном формате.

Гонку звезд 1991 года официально назвали «Русский трек» и пригласили финских пилотов, предоставив им одинаковые «восьмерки». Финны настояли, чтобы шины были с шипами — без шипов как-то не по себе.

Победителями и призерами Гонки звезд «За рулем» побывали самые прославленные наши спортсмены. Их имена сегодня легендарны: Анатолий Козырчиков, Владимир Гольцов, Николай Больших, Виктор Козанков, Борис Маслов, Владислав Штыков, Сергей Успенский и другие.

Спринтерский характер состязаний побуждал пилотов рисковать. На скользком покрытии ошибки были неизбежны – и порой приводили к таким результатам.

В новом формате

Сложные 1990-е вынудили сделать десятилетний перерыв, затем Гонка звезд возродилась. И уже в новом обличии – к привычной «таблице шестнадцати» мы добавили суперфинал для шести лучших пилотов. В нем они уже выступали не на своих, а на идентично подготовленных автомобилях. В 2006 году ими служили Лады Калины.

А годом позже – Ситроены C2. И тогда же Гонку звезд «За рулем» впервые посетила гоночная звезда мировой величины – чемпион мира по ралли Себастьен Лоэб. Контрактные ограничения не позволяли ему выступать на общих основаниях (на носу был этап мирового первенства), но с победителем Гонки звезд Алексеем Дудукало он все же сразился – пусть и в заезде без прямого контакта, «на время».

Пока в России не построили современных автодромов под мировые турниры, Гонка звезд «За рулем» была единственной площадкой, позволявшей вживую увидеть мировых чемпионов. Себастьен Лоэб был первым гостем такого уровня.

В дальнейшем роль «суперфинальных» автомобилей надолго взяли Renault Logan. А среди участников и гостей Гонки звезд «За рулем» побывала целая плеяда зарубежных легенд – чемпионы Формулы-1 Ален Прост и Кими Райкконен, Дэвид Култхард и Нельсон Пике, а также первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров.

Чемпион Формулы-1 Кими Райкконен о Гонке звезд «За рулем»: «Это сильно отличается от Барселоны и машины Формулы-1! Нужен совсем другой пилотаж, очень плавное обращение с газом и тормозом, маленький занос может быть весьма весёлым. Я насладился этим — особенно потому, что видел так много болельщиков».

Две последние зимние Гонки звезд были безжалостно испорчены оттепелями, тогда решили попробовать летний вариант. И гонка переместилась на подмосковный автодром Moscow Raceway. По зрелищности получилось «не совсем то», зато исчез постоянный риск внезапной отмены соревнований.

Сложно сравнивать мастерство гонщиков, когда они стартуют на разных автомобилях. Так мы пришли к идее финалов на одинаковых по подготовке машинах. Обратите внимание на состояние дорожки – лед с водой.

Риск этот существовал и раньше. Например, чудом не сорвалась Гонка звезд 1989 года на трассе, подготовленной в столичном спорткомплексе «Измайлово». Неимоверными усилиями удалось сохранить дорожку в приемлемом состоянии, а отдельные ее участки замораживали жидким азотом. Но в поздней истории участились форс-мажоры, когда на Московский ипподром снег приходилось возить из пригорода – за день до старта.

Переход на асфальт вынудил корректировать формат состязаний: отборочные стадии стали больше похожи на кольцевые гонки. Но финалы остались прежними – шесть машин в линию на старте, борьба за каждый сантиметр пространства.

От резиновой шины до хрустальной

Призы первой Гонки звезд «За рулем» в 1978 году были такие: «изящная фарфоровая ваза, выполненная в Ленинграде мастерами Ломоносовского завода; комплект шин НИИШП-Ралли; кубок ЗР и набор миниатюрных копий легковых автомобилей». Сейчас звучит скромно, но по тем временам было вполне солидно!

В 1984-м родилась Хрустальная шина, изготовленная мастерами Гусь-Хрустального, и надолго стала постоянным переходящим призом. Массивный постамент, на котором гравировали имена победителей, изготовили позже.

Мы гордимся тем, что Хрустальную шину держали в руках лучшие пилоты страны трех поколений.

По неформальному уговору, постоянным владельцем Шины становился пилот, выигравший Гонку звезд трижды. Отыскался герой только через 28 лет: екатеринбуржец Кирилл Ладыгин. И годом позже выиграл четвертый раз, получив уже новый переходящий приз – Бронзовую шину, также авторской работы. Ныне им владеет петербуржец Андрей Петухов.

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