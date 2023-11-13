Не дайте перекупам шанса: Как убедиться, что машина не была в ДТП

«За рулем» рассказал, как проверить машину с пробегом перед покупкой

Покупая подержанный автомобиль бывает трудно визуально определить, что его покраска уже не заводская. Помочь в этом случае сможет электронный толщиномер.

Эти приборы еще называют измерителями толщины лакокрасочного покрытия. И если во время проверки слой краски на переднем крыле будет толще, чем на заднем, то можно смело задавать продавцу вопросы о том, в каком ДТП побывала машина.

Для деталей кузова с заводской окраской толщина покрытия будет в диапазоне от 80 до 160 мкм. Если толщиномер показывает большие значения, то это уже признак того, что был выполнен кузовной ремонт и малярные работы. Если же толщиномер выдал меньшие показатели, то велика вероятность, что была проведена глубокая полировка и оставшийся лакокрасочный слой совсем тонкий.

Толщина заводского ЛКП на одном автомобиле может варьироваться в пределах 10-15% в зависимости от кузовного элемента. Это нормальное явление.

Как выбрать толщиномер

В большинстве измерителей толщины лакокрасочного покрытия показатели отображаются в mil. Однако это не миллиметр. Это английская метрическая система, в которой 1 mil = 0,0254 мм, а 1 мм = 39,4 мил. Следует учесть, что не все производители в описании указывают с какими металлами могут взаимодействовать их приборы. К примеру, это могут быть немагнитные основания.

Главная и наиболее важная характеристика для толщиномера ― точность показаний. Не рекомендуется использовать приборы, в которых результаты замеров отображаются в mm или в mil с точностью до десятых долей. Все что сможет выявить такая игрушка — это толстый слой шпаклевки. Нормальный прибор должен выдавать показания в микрометрах. Это тысячные доли миллиметра.

Некоторые модели имеют встроенный фонарик (обычный светодиодный и ультрофиолетовый). Ультрафиолетовый фонарь позволяет заглянуть под краску и обнаружить зоны ремонта кузова с применением шпаклевки.

Как пользоваться толщиномером

Иногда при выборе подержанного автомобиля продавцы могут предложить воспользоваться собственным прибором. Соглашаться на это не стоит. Лучше заранее приобрести свой инструмент.

Процесс замера толщины лакокрасочного покрытия выполняется в следующем порядке:

Начинайте замер с крыши автомобиля. Эта часть кузова реже всего перекрашивается и, соответственно, может служить эталоном.

Далее переходите к замеру по кругу авто, начиная от переднего левого крыла и двигаясь к переднему правому. На каждой кузовной детали производите замеры как минимум в трех-пяти разных точках.

Обязательно проверяйте дверные проемы. Эти участки кузова могут скрывать повреждения порогов и стоек.

Имейте ввиду!

Не всегда толщиномер способен выявить подвох. К примеру, если дверь или крыло полностью заменили и использовали при этом новую деталь с последующей полной окраской, то толщина ЛКП окажется примерно такой же, как и у остальных деталей кузова. В этом случае следует присмотреться к состоянию крепежа. Если на болтах есть следы снятия детали, значит ее скорее всего перекрашивали.

И еще. Если вы собираетесь покупать дорогой автомобиль, то полагаться на замеры одним лишь толщиномером не стоит. Для более точной проверки лучше обратиться в сервисный центр для комплексной диагностики или прибегнуть к помощи автоподборщиков.

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