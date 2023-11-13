Российский автопарк стремительно стареет

Fit Service: Средний срок службы автомобиля в России увеличился до 27 лет

Непростая ситуация на российском авторынке приводит к тому, что автомобилисты вынуждены отказываться от замены машин – сказывается как дефицит транспортных средств, так и непомерно высокие цены. Поэтому водители как могут продлевают срок службы имеющегося авто. Как отмечается в исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, средний срок службы автомобиля в России достиг 27 лет.

«Средний срок активной эксплуатации автомобилей в стране растет. В 2023 году машины в среднем «живут» 27 лет. Если с 2019 по 2021 года этот показатель был стабилен – 24 года активной эксплуатации авто, то с 2022 года начался его резкий рост. Таким образом, скорость выбытия машин из российского автопарка снизилась», — отмечается в исследовании.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова обратила внимание, что на СТО увеличивается доля автомобилей, возраст которых превышает 20 лет – с 2019 по 2023 год доля таких машин увеличилась с 9 до 14%.

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Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash