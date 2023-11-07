В России вырос спрос на возрастные автомобили

НАПИ: Продажи в России автомобилей старше 10 лет увеличились почти на 40%

По итогам 9 месяцев 2023 года продажи автомобилей старше 10 лет на вторичном рынке в России увеличились на 39,4%. Как отмечается в исследовании маркетингового агентства НАПИ, за этот же период весь рынок подержанных автомобилей показал рост 32,2%.

Наименьшая динамика роста зафиксирована по «свежим» подержанным автомобилям, возраст которых не более трех лет: рынок по ним вырос всего на 5%. НАПИ считает причиной этого дефицит таких автомобилей на российском рынке.

«С другой стороны, владельцы «свежих» подержанных машин не спешат их продавать, т.к. взамен привычных иномарок придется покупать новые китайские автомобили по ценам, за которые 3 года назад можно было купить европейский, японский, корейский автомобиль в хорошей комплектации», – отмечается в сообщении НАПИ.

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Источник: НАПИ

Фото: Depositphotos