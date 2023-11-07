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В России вырос спрос на возрастные автомобили
В России вырос спрос на возрастные автомобили
НАПИ: Продажи в России автомобилей старше 10...

В России вырос спрос на возрастные автомобили

НАПИ: Продажи в России автомобилей старше 10 лет увеличились почти на 40%

По итогам 9 месяцев 2023 года продажи автомобилей старше 10 лет на вторичном рынке в России увеличились на 39,4%. Как отмечается в исследовании маркетингового агентства НАПИ, за этот же период весь рынок подержанных автомобилей показал рост 32,2%.

Наименьшая динамика роста зафиксирована по «свежим» подержанным автомобилям, возраст которых не более трех лет: рынок по ним вырос всего на 5%. НАПИ считает причиной этого дефицит таких автомобилей на российском рынке.

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Самые доступные китайские кроссоверы – гайд «За рулем»
«С другой стороны, владельцы «свежих» подержанных машин не спешат их продавать, т.к. взамен привычных иномарок придется покупать новые китайские автомобили по ценам, за которые 3 года назад можно было купить европейский, японский, корейский автомобиль в хорошей комплектации», – отмечается в сообщении НАПИ.

Источник: НАПИ

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемПономарева Дарина
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