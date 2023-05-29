Раскрыт секрет перекупов: как узнать, что машина не была в ДТП

Отличить заводскую окраску кузова от ремонтной поможет электронный толщиномер. Эксперты «За рулем» проверили восемь приборов стоимостью до 4000 рублей и выбрали самые правдивые.

Толщиномер, он же индикатор или измеритель толщины лакокрасочного покрытия – отличный советчик при осмотре подержанного автомобиля.

В двигателях и коробках такой прибор, правда, не разбирается, зато оценить вероятность того, побывала ли машина в ДТП, сможет. К примеру, если толщина лакокрасочного покрытия на левом крыле почему-то втрое выше, чем на правом, самое время взглянуть в честные глаза продавца, который ни о каких ремонтах ничего вам не говорил.

Для экспертизы мы приобрели девять толщиномеров. Один из них – Etari ET555 ценой около 10 тысяч рублей – взяли на роль свадебного генерала: в наших предыдущих тестах этот прибор зарекомендовал себя очень хорошо. Остальные восемь набрали из относительно дешевых.

Как проверяли (и как выбирать)

Точность работы толщиномеров мы оценивали на шаблонах фиксированной толщины – 50 мкм, 99 мкм, 250 мкм и 491 мкм. Для кузовных панелей в заводской окраске характерен диапазон от 80 до 160 мкм. Более толстые покрытия говорят о вероятной вторичной окраске после кузовного ремонта. Меньшая толщина обычно свидетельствует о глубокой полировке и малом остаточном слое краски.

Единица измерения mil, используемая во многих приборах, – это не миллиметр, а пришелец из британской системы мер. В ней 1 мил = 0,0254 мм, а 1 мм = 39,4 мил. Напоминаем, что микрон – это то же самое, что и микрометр: эта единица использовалась до семидесятых годов прошлого века. Получается 1 мкм = 10–6 м.

Во всех случаях проверку поочередно проводили на стальной и алюминиевой основе, хотя не все производители четко указывают, на каких именно металлах их приборы могут работать. В нашем случае только Yunombo YNB‑100 заранее открестился от немагнитных оснований.

Измерительная головка такой формы будет плохо работать на вогнутой поверхности.

Точность показаний – самое важное. Если толщиномер выдает показания только в mm или в mil, с точностью до десятых долей миллиметра, от него лучше отказаться. Толстый слой шпаклевки он обнаружит – но в целом это игрушка, а не прибор.

Нормальные единицы измерения – микрометры, они же микроны, тысячные доли миллиметра. Гораздо информативнее видеть показания, к примеру, 125 мкм и 140 мкм, чем непонятные 0,1 мм. Для точных замеров нужна предварительная калибровка прибора, и лучше, если это – однократная операция, как на том же Etari ET555, а не многократная, как у Sky Dragon 300S.

А вот удачные примеры измерительных головок: такие встречаются у толщиномеров разных ценовых категорий.

Помимо цифровых показателей, мы оценили эргономику приборов.

Некоторые из них могут работать исключительно на плоскости, поскольку форма корпуса не позволяет датчику дотянуться до вогнутой поверхности.

Нежелательно применение батареек типа CR2032 – они хороши разве что для брелоков, а в толщиномерах часто будут требовать замены, да и купить их сложнее, чем ААА.

Форма прибора также имеет значение: лучше всего не дельтовидная коробочка, а эдакий «шоколадный батончик».

Подсветка шкалы поможет работать в сумерках или в плохо освещенном боксе.

Участники

Deko TT. Толщиномер Примерная цена 1500 ₽

Источник питания CR2032

Заявленный диапазон рабочих температур 0–40ºС

Типы кузовных материалов цветные и черные металлы

Заявленный диапазон измерений 0,0–2,00 мм

Необходимость калибровки не нужна

Простецкая «игрушка» с низкой точностью работы. Подсветки нет, батарейки подобраны неудачно: быстро сядут, да и продаются не на каждом углу. В целом рекомендовать не можем. Diag Tool VC-100. Толщиномер лакокрасочного покрытия Примерная цена 2300 ₽

Источник питания CR2032 2 шт.

Заявленный диапазон рабочих температур 18–30ºС

Типы кузовных материалов металл

Заявленный диапазон измерений 0–1,8 мм/0–71,0 mil

Необходимость калибровки не нужна

Пластин в комплекте нет. Тип металла не указан, хотя на алюминии прибор также выдает какие-то значения. Подсветка предусмотрена. Батарейки неудобные для пользователя. Точность показаний низкая. В целом рекомендовать не можем. Duka. Толщиномер лакокрасочного покрытия Примерная цена 2000 ₽

Источник питания ААА 2 шт

Заявленный диапазон рабочих температур 18–30ºС

Типы кузовных материалов неизвестно (русскоязычной инструкции нет)

Заявленный диапазон измерений 0–1,8 мм

Необходимость калибровки не нужна

Есть 6 тестовых пластин, но основания нет. Приборная панель нашего образца сразу потеряла защитное стекло. Точность работы низкая. Рекомендовать не можем.

Etari ET555. Толщиномер лакокрасочных покрытий Примерная цена 9500 ₽

Источник питания ААА 2 шт

Заявленный диапазон рабочих температур –25 – +50ºС

Типы кузовных материалов цветные и черные металлы

Заявленный диапазон измерений 0–2000 мкм (0–1000 мкм на цветных металлах)

Необходимость калибровки нужна

«Свадебный генерал» в нашей подборке. Калибровка по 1 точке, есть 1 тестовая пластинка и две шайбы – стальная и алюминиевая. Предусмотрен ультрафиолетовый фонарик и подсветка места измерения. Работать интуитивно легко, дисплей полностью русифицирован. Точность высокая. Если можете себе позволить отдать 10 тысяч рублей – рекомендуем однозначно. Airline AKAA001. Толщиномер лакокрасочного покрытия Примерная цена 3800 ₽

Источник питания ААА 2 шт.

Заявленный диапазон рабочих температур 0–50ºС

Типы кузовных материалов цветные и черные металлы

Заявленный диапазон измерений 0–2000 мкм

Необходимость калибровки нужна

В комплекте 5 тестовых пластин полезного диапазона и 2 подложки. Три режима измерения – от автоматического до конкретного металла: F, N, Аuto. Подсветки нет. Дисплей не русифицирован. Форм-фактор со смещенной измерительной головкой непривычен. Есть звуковое сопровождение. Точность нормальная, но цена высоковата. Рекомендуем ограниченное применение. Condtrol Paint Check. Толщиномер лакокрасочного покрытия Примерная цена 200 ₽

Источник питания ААА 2 шт.

Заявленный диапазон рабочих температур 0–40ºС

Типы кузовных материалов цветные и черные металлы

Заявленный диапазон измерений 0–2100 мкм

Необходимость калибровки нужна

Есть 6 тестовых пластин и 2 пластины-подложки. Дисплей не русифицирован. Калибровка очень нудная. В нашем образце западает кнопка включения. Держать неудобно, подсветки нет. При малой толщине покрытия алюминиевых пластин вообще не работает. На вогнутых поверхностях не работает: считыватель утопает в корпусе. Рекомендовать не можем.

GN101 АвтоБест Pro. Датчик толщины покрытия Примерная цена 1500 ₽

Источник питания ААА 2 шт.

Заявленный диапазон рабочих температур 0–50ºС

Типы кузовных материалов цветные и черные металлы

Заявленный диапазон измерений 0–2000 мкм

Необходимость калибровки нужна

В комплект входят 6 тестовых пластин разной толщины и 1 алюминиевая подложка. Предусмотрена подсветка. Есть запоминание показаний, которое можно обнулить. Интерфейс довольно неудобный, легко запутаться. Точность хорошая. Недорогая, но вполне рабочая машинка. Рекомендуем. Sky Dragon 300S. Толщиномер лакокрасочного покрытия Примерная цена 2200 ₽

Источник питания ААА 2 шт.

Заявленный диапазон рабочих температур –10–50ºС

Типы кузовных материалов цветные и черные металлы

Заявленный диапазон измерений 0–2000 мкм

Необходимость калибровки нужна

Есть набор из шести пластин и одна алюмини­евая подложка. Батареек в комплекте не оказалось. Требуется нудная калибровка по всем пластинам. В основном прибор удобный – как по функционалу, так и по форм-фактору. В целом – рекомендуем. Yunombo YNB-100. Толщиномер лакокрасочного покрытия Примерная цена 1600 ₽

Источник питания CR2032 2шт

Заявленный диапазон рабочих температур 18–30ºС

Типы кузовных материалов магнитные

Заявленный диапазон измерений 0–1,8 мм

Необходимость калибровки не нужна

Поверочных пластин нет. Точность работы низкая. Из достоинств разве что подсветка. Рекомендовать не можем.

Результаты нашей экспертизы относятся только к данной выборке изделий.

Как пользоваться

При покупке подержанного автомобиля не соглашайтесь использовать толщиномер продавца. Что он там покажет – дело темное, это может быть не в вашу пользу.

При замерах есть смысл начинать с крыши: она сравнительно редко перекрашивается, а потому может задать «планку отсчета».

Затем пройдите по кругу: скажем, от левого переднего крыла до правого переднего. На каждом кузовном элементе желательно промерять не менее чем по 3–5 точек.

Не забудьте промерить и дверные проемы – зачастую только так можно «увидеть» поврежденные пороги и стойки.

И не полагайтесь лишь на показания прибора, особенно при выборе дорогого автомобиля: многие кузовные станции давно научились перекрашивать детали «под толщиномер», обеспечивая толщину покрытия как с завода.

ИТОГ

Из проверенных приборов мы ­однозначно рекомендуем Etari ET555 – такой приборчик своих денег стоит. Из бюджетного ряда нам больше понравились GN101 АвтоБест Pro и Sky Dragon 300S.

Показания толщиномеров на эталонных покрытиях фиксированной толщины

Наименование Толщина образцового покрытия и результаты замеров (сталь / алюминий), мкм 50 99 250 491 Etari ET555 55 / 49 106 / 104 255 / 272 498 / 486 Airline AKAA001 50 / 40 90 / 90 250 / 240 490 / 470 Condtrol 50 / – 120 / – 280 / 400 550 / 330 Deko TT 0 / 0,1 0 / 0,1 0,2 / 0,3 0,4 / 0,5 Diag Tool VC-100 0,10 / 0,05 0,10 / 0,10 0,20 / 0,30 0,50 / 0,55 Duka 0,05 / 0,05 0,1 / 0,1 0,20 /0,25 0,50 / 055 GN101 АвтоБест 41 / 58 100 / 126 240 / 272 464 / 508 Sky Dragon 300S 35 / 58 92 / 125 242 / 279 458 / 507 Yunombo YNB-100 0 0,1 0,2 0,5