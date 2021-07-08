Батарейки-«таблетки»: выбираем лучшую

Если машина вдруг перестала реагировать на дистанционный ключ, то виновата, скорее всего, крошечная батарейка CR2032. Какую выбрать на замену?

CR2032 — так, согласно европейскому стандарту IEC (International Electrotechnical Commission), обозначают один из самых популярных в наше время литиевых источников тока. Его часто называют не батарейкой, а аккумулятором, что неверно.

Четыре цифры в обозначении указывают на размеры: диаметр (20 мм) и толщину (3,2 мм). Символ «С» говорит о химическом составе источника (диоксид марганца в роли анода (+), литий в качестве катода (-) и органический электролит). «R» — сокращение от английского Round, или «круглый».

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Такие 3‑вольтовые источники тока используются в автомобильных ключах, брелоках сигнализации, а также в часах, весах, калькуляторах, фонариках, термометрах, велокомпьютерах, материнских платах и еще много где. Нас, конечно, интересуют именно ключи. Некоторые работают годами, а иные требуют заменить источник уже через сезон-другой. Неужели батарейки настолько разные?

Для экспертизы мы приобрели 16 различных элементов CR2032. Результаты наших исследований относятся только к конкретной выборке изделий, а потому не могут служить основанием для суждений о качестве всей одноименной ­продукции.

Что и как проверяли?

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Проверять батарейки непосредственно в электронных ключах бессмысленно, да и неудобно. Они работают в экономичном импульсном режиме — не растягивать же испытания на годы! Проще оценить их емкость при постоянной нагрузке.

Мы провели два теста. Первый — лабораторный: нагрузили каждый элемент резистором в 3 кОм и определили емкость (точнее — заряд) каждого элемента при начальном токе в 1 мА.

Простейший способ определить емкость батарейки — подключить к ней резистор и периодически контролировать напряжение на его выводах. Для этого понадобятся обычная прищепка и вольтметр.

Второй — менее «научный», но гораздо более наглядный: в качестве нагрузки взяли светодиодный фонарик на двух элементах CR2032 и оценили, как долго он будет работать с батарейками каждого бренда. Здесь установившийся ток потребления гораздо солиднее — около 50 мА. С какими источниками фонарик будет светить дольше, те и победили.

В отличие от автомобильных аккумуляторов, для элементов CR2032 нет жестких рамок по минимальному напряжению — всё определяется параметрами потребителя. При расчетах емкости условно можно принять нижнюю границу разряда на уровне 2 В.

Camelion CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 80 ₽

Третий результат в обоих испытаниях — нормально. Можно ставить в ключ автомобиля и компьютер. Daewoo CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 25 ₽

Аутсайдер: оказался худшим во всех замерах. Качество соответствует цене. Незачет.

Duracell DL/CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 150 ₽

Чемпион. Самая дорогая в нашей выборке батарейка оказалась лучшей — это, по крайней мере, логично. Пригоден для ответственных приборов. Energizer CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 75 ₽

Четвертый результат и не заоблачная цена — понравилось. Можно использовать и в ключе, и в компьютере.

Ergolux CR2032 BP5, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 30 ₽

Цена копеечная, но и результаты такие же. Только в детский фонарик. General CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 20 ₽

Понравилась цена, но не понравились результаты. Не использовать в ответственных потребителях. Незачет.

Kodak CR2032, Великобритания Примерная цена (за 1 шт.) 55 ₽

Для известного бренда очень невысокий результат. Не советуем. Maxell for calculators CR2032, Япония Примерная цена (за 1 шт.) 50 ₽

Середнячок — не очень дорогой, но и параметры средние. Вот в калькуляторы и ставьте.

Maxell CR2032, Япония Примерная цена (за 1 шт.) 35 ₽

Средний результат за невысокую цену. Можно купить, если другие не попались. Minamoto CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 25 ₽

Дешево, но не сердито — незачет. Не ставьте в свои устройства.

Renata CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 150 ₽

Дорогая батарейка оказалась вице-чемпионкой — зачет! Рекомендуем для установки в ключи и материнские платы. Robiton CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 15 ₽

Результаты не очень высокие, но за такую цену — вполне нормально. Пойдет для фонарика.

Tian CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 65 ₽

Хвалить не за что. Настоятельно не рекомендуем. Toshiba CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 40 ₽

Седьмой результат и низкая цена — в целом, годится. Универсальный солдат, но в ответственные приборы ставьте победителей.

Varta CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 55 ₽

Ожидали гораздо большего, но, с учетом невысокой цены, — нормально. Можно использовать, но лучше — в бытовых приборах. Космос CR2032, КНР Примерная цена (за 1 шт.) 25 ₽

Очень дешево, но результаты самые низкие. Не советуем покупать.

Что получилось

Лучшими оказались элементы Duracell и Renata — оба не из дешевых. Конечно, цены плавают, и мы рекомендуем даже подобную мелочевку приобретать в солидных магазинах. Если тройное отклонение параметров вас не пугает, можете хватать и более дешевые батарейки: явный брак нам не попался. Но в случае с автомобилем экономить всё же не стоит: велик риск оказаться с неработающим ключом где-нибудь вдали от цивилизации.

АКИ ПОСУХУ Плотность лития — всего лишь 0,534 г/см3: такой металл не утонет не только в воде, но даже и в бензине! Он режется ножом. Аномально высокое содержание лития наблюдается в звездных образованиях, состоящих из красного гиганта (или сверхгиганта), внутри которого находится нейтронная звезда — объектах Ландау-Торна-Житкова. Содержание лития в земной коре составляет 21 г/т, в морской воде 0,17 мг/л. В человеке, в среднем, содержится менее 1 мг лития.

Главные уязвимости систем бесключевого доступа — в этой публикации.

Как «прикурить» батарейку, узнайте тут.

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