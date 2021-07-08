Батарейки-«таблетки»: выбираем лучшую

CR2032 — так, согласно европейскому стандарту IEC (International Electrotechnical Commission), обозначают один из самых популярных в наше время литиевых источников тока. Его часто называют не батарейкой, а аккумулятором, что неверно.
Четыре цифры в обозначении указывают на размеры: диаметр (20 мм) и толщину (3,2 мм). Символ «С» говорит о химическом составе источника (диоксид марганца в роли анода (+), литий в качестве катода (-) и органический электролит). «R» — сокращение от английского Round, или «круглый».
Такие 3‑вольтовые источники тока используются в автомобильных ключах, брелоках сигнализации, а также в часах, весах, калькуляторах, фонариках, термометрах, велокомпьютерах, материнских платах и еще много где. Нас, конечно, интересуют именно ключи. Некоторые работают годами, а иные требуют заменить источник уже через сезон-другой. Неужели батарейки настолько разные?
Для экспертизы мы приобрели 16 различных элементов CR2032. Результаты наших исследований относятся только к конкретной выборке изделий, а потому не могут служить основанием для суждений о качестве всей одноименной продукции.
Что и как проверяли?
Проверять батарейки непосредственно в электронных ключах бессмысленно, да и неудобно. Они работают в экономичном импульсном режиме — не растягивать же испытания на годы! Проще оценить их емкость при постоянной нагрузке.
Мы провели два теста. Первый — лабораторный: нагрузили каждый элемент резистором в 3 кОм и определили емкость (точнее — заряд) каждого элемента при начальном токе в 1 мА.
Второй — менее «научный», но гораздо более наглядный: в качестве нагрузки взяли светодиодный фонарик на двух элементах CR2032 и оценили, как долго он будет работать с батарейками каждого бренда. Здесь установившийся ток потребления гораздо солиднее — около 50 мА. С какими источниками фонарик будет светить дольше, те и победили.
В отличие от автомобильных аккумуляторов, для элементов CR2032 нет жестких рамок по минимальному напряжению — всё определяется параметрами потребителя. При расчетах емкости условно можно принять нижнюю границу разряда на уровне 2 В.
|Примерная цена (за 1 шт.) 80 ₽
Третий результат в обоих испытаниях — нормально. Можно ставить в ключ автомобиля и компьютер.
|Примерная цена (за 1 шт.) 25 ₽
Аутсайдер: оказался худшим во всех замерах. Качество соответствует цене. Незачет.
|Примерная цена (за 1 шт.) 150 ₽
Чемпион. Самая дорогая в нашей выборке батарейка оказалась лучшей — это, по крайней мере, логично. Пригоден для ответственных приборов.
|Примерная цена (за 1 шт.) 75 ₽
Четвертый результат и не заоблачная цена — понравилось. Можно использовать и в ключе, и в компьютере.
|Примерная цена (за 1 шт.) 30 ₽
Цена копеечная, но и результаты такие же. Только в детский фонарик.
|Примерная цена (за 1 шт.) 20 ₽
Понравилась цена, но не понравились результаты. Не использовать в ответственных потребителях. Незачет.
|Примерная цена (за 1 шт.) 55 ₽
Для известного бренда очень невысокий результат. Не советуем.
|Примерная цена (за 1 шт.) 50 ₽
Середнячок — не очень дорогой, но и параметры средние. Вот в калькуляторы и ставьте.
|Примерная цена (за 1 шт.) 35 ₽
Средний результат за невысокую цену. Можно купить, если другие не попались.
|Примерная цена (за 1 шт.) 25 ₽
Дешево, но не сердито — незачет. Не ставьте в свои устройства.
|Примерная цена (за 1 шт.) 150 ₽
Дорогая батарейка оказалась вице-чемпионкой — зачет! Рекомендуем для установки в ключи и материнские платы.
|Примерная цена (за 1 шт.) 15 ₽
Результаты не очень высокие, но за такую цену — вполне нормально. Пойдет для фонарика.
|Примерная цена (за 1 шт.) 65 ₽
Хвалить не за что. Настоятельно не рекомендуем.
|Примерная цена (за 1 шт.) 40 ₽
Седьмой результат и низкая цена — в целом, годится. Универсальный солдат, но в ответственные приборы ставьте победителей.
|Примерная цена (за 1 шт.) 55 ₽
Ожидали гораздо большего, но, с учетом невысокой цены, — нормально. Можно использовать, но лучше — в бытовых приборах.
|Примерная цена (за 1 шт.) 25 ₽
Очень дешево, но результаты самые низкие. Не советуем покупать.
Что получилось
Лучшими оказались элементы Duracell и Renata — оба не из дешевых. Конечно, цены плавают, и мы рекомендуем даже подобную мелочевку приобретать в солидных магазинах. Если тройное отклонение параметров вас не пугает, можете хватать и более дешевые батарейки: явный брак нам не попался. Но в случае с автомобилем экономить всё же не стоит: велик риск оказаться с неработающим ключом где-нибудь вдали от цивилизации.
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АКИ ПОСУХУ
Плотность лития — всего лишь 0,534 г/см3: такой металл не утонет не только в воде, но даже и в бензине! Он режется ножом. Аномально высокое содержание лития наблюдается в звездных образованиях, состоящих из красного гиганта (или сверхгиганта), внутри которого находится нейтронная звезда — объектах Ландау-Торна-Житкова. Содержание лития в земной коре составляет 21 г/т, в морской воде 0,17 мг/л. В человеке, в среднем, содержится менее 1 мг лития.
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