Батарейка в брелоке всегда садится внезапно — проверено. Но есть простое решение.

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Если вы не можете открыть свой автомобиль из-за того, что села батарейка в брелоке, достаньте ее из ключа и «прикурите» с разрешения хозяина у рядом стоящей машины.

Поставьте батарейку минусом на минус автомобильного аккумулятора, а плюс с плюсом соединяйте кратковременными касаниями (не более трех раз по одной секунде) любым металлическим предметом.Клеммы с аккумулятора снимать не надо. Вставьте батарейку в брелок — и машина открыта!

С. Елфимов, г. Самара

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.

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