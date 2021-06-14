Если вы не можете открыть свой автомобиль из-за того, что села батарейка в брелоке, достаньте ее из ключа и «прикурите» с разрешения хозяина у рядом стоящей машины.
Поставьте батарейку минусом на минус автомобильного аккумулятора, а плюс с плюсом соединяйте кратковременными касаниями (не более трех раз по одной секунде) любым металлическим предметом.Клеммы с аккумулятора снимать не надо. Вставьте батарейку в брелок — и машина открыта!
С. Елфимов, г. Самара
Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.
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