Гигиена в такси и каршеринге: плюс один к вашим фобиям
Благодаря креативной рекламе из нулевых мы знаем, что наша квартира – весьма недружелюбная среда. Под ободком унитаза что-то затевают коварные микробы, в ковре нас поджидают вредные плоды жизнедеятельности сапрофитов. А стоит только испачкать пол, как тут же появляется накачанный мужчина в белом, с которым почему-то должно быть «веселей и в доме чисто гораздо быстрей». Существует столько роликов, статей и даже телепередач про порядок в доме, но вот про необходимость регулярной уборки в салоне авто говорят почему-то очень мало. Возможно, из-за этого отношение у нас к ней какое-то несерьезное.
Согласно данным опроса «За рулем» в Viber, 52% автомобилистов берут в руки тряпку только тогда, когда в салоне «прямо-таки грязно». Так обстоят дела с личным транспортом. Представьте, что творится в такси или каршеринге. Что с этим делать, мы разберемся вместе с экспертом Роспотребнадзора. Но для начала еще немного цифр и «чистой» статистики.
Чем опасна грязь в салоне?
Не так давно каршеринг «Ситидрайв» и аналитическое агентство A2:Research провели исследование среди более чем 1200 человек из разных городов России. Выяснилось, что каждый пятый житель нашей страны судит о человеке по его автомобилю. Причем сперва оценивают стоимость и чистоту автомобиля, а уже потом состояние, новизну и внешний вид. Так что гигиена авто – это визитная карточка водителя. Однако если бы все сводилось к эстетике и вкусовщине, этой статьи бы на нашем сайте не было.
Антисанитария в салоне по-настоящему опасна для водителя и пассажиров. Пространство небольшое, и загрязняется оно очень быстро. На руле, приборной панели и бардачке обитают миллионы микроорганизмов, способных провоцировать образование плесени. Вредные вещества со временем накапливаются в обивке сидений и в вентиляции. В результате мы получаем проблемы со здоровьем, продолжая контактировать с их источником. Но посмотрите, к чему может привести нелюбовь к уборке!
1. Отравление
Большинство из нас в таких случаях грешит на еду в придорожных закусочных или на заправках. Однако истинной причиной могут быть патогенные бактерии. Они выделяют токсины, которые и вызывают отравление.
2. Заболевания дыхательных путей
Излюбленным местом для размножения вирусов и грибков является кондиционер. Проникая в салон, они оседают на приборную панель, чехлы и попадают в дыхательную систему водителя и пассажиров. Вот почему так важны маски – особенно в период активности вирусных заболеваний.
3. Кожные инфекции
Самыми распространенными типами бактерий в салонах автомобилей являются стафилококки, включая золотистый стафилококк. Он может вызывать ячмень, абсцессы, фурункулы и… целлюлит.
4. Болезни сердца
Все дело опять же в золотистом стафилококке, который способен вызвать возникновение эндокардита – воспаления внутренней оболочки сердца. Причем заболеть можно в любом возрасте, а у мужчин шансов в два раза больше, чем у женщин.
Где в машине грязнее всего?
Согласно исследованию, проведенному Астонским университетом в Англии, в автомобиле обитает огромное количество патогенных бактерий. Большая часть популяции (1425 бактерий) находится в багажном отделении, а ведь именно там обычно перевозят продукты питания. Также вредные микроорганизмы были обнаружены на водительском сиденье. Вспомните об этом, когда в следующий раз захотите подобрать с кресла упавшую картошку фри или сухарик. Третье место по количеству бактерий делят между собой рычаг коробки передач, заднее сиденье и приборная панель.
Как ни странно, одно из самых чистых мест – рулевое колесо. Ученые связали это с пандемией коронавируса: по мнению биологов, люди стали чаще использовать санитайзеры для рук, а также дезинфицирующие средства для обработки руля, но упускают из виду рычаг КП, которого водитель также регулярно касается. В работе отмечается, что чем старше транспортное средство, тем большая популяция бактерий в нем живет. Поэтому поддерживать чистоту в салоне нужно регулярно.
Кстати, аналогичное исследование, проведенное в середине 2020 года, показало другие результаты: тогда самыми грязными точками автомобиля были названы руль и экран медиасистемы.
Коментарий эксперта
Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:
— Чтобы избежать инфекционных заболеваний, в частности респираторных, нужно поддерживать в салоне чистоту воздуха. Например, многие водители забывают менять фильтры кондиционера. Делать это рекомендуется каждые 10-15 тыс. км пробега. Кроме того, каждые полгода следует проводить бактериальную обработку испарителя кондиционера специальным антисептиком. А в период повышенной активности вирусных заболеваний – 1 раз в месяц.
Также не стоит забывать про маски. Если водитель или пассажир чувствует себя плохо и у него есть признаки простудного заболевания, нужно надеть маску. Чихать и кашлять лучше в открытое окно или в сгиб локтя. Для снижения риска заражения рекомендуется регулярно проветривать салон. Для этого во время движения нужно опустить стекла противоположных окон на 15-20 секунд.
Как обезопасить себя в каршеринге и такси?
Все перечисленные выше риски возрастают при использовании каршеринговых автомобилей и такси, так как ими пользуется большое количество людей. В теории такие автомобили обязаны проходить ежедневную санобработку. Но от волос на заднем сиденье, хлебных крошек на коврике или вирусов не застрахован ни один пассажир.
Комментарий специалиста
Владимир Федоров, водитель такси:
— В договоре с сервисом прописано, что подача автомобиля должна осуществляться в чистом виде: снаружи и в салоне не должно быть пыли или грязи, никаких посторонних запахов. Если ты подвез клиента, а он потом пожаловался, тебя моментально снимают с рейса. Просто перестают поступать заказы до устранения проблемы.
Да, бывает такая погода, что, как ты ни старайся, машина все равно будет грязной. Тогда я обычно после завершения поездки проверяю, есть ли грязь в салоне. Если да, то просто протираю тряпкой. Мне не сложно, а людям приятно.
Следит за чистотой сервис через фотоконтроль. Система примерно такая же, как в каршеринге: отфоткал машину, загрузил фотографии в приложение, получил в ответ одобрение и поехал. Не знаю, насколько это реально помогает. Мне кажется, максимум, что можно отследить при такой проверке, – что у тебя нет следов от ботинок в салоне и чего-то запрещенного в багажнике. По сути, чистота автомобиля остается на совести водителя.
Вывод один: ответственность за гигиену в салоне коммерческого авто придется взять на себя. Вместе с экспертом Роспотребнадзора мы составили рекомендации, которые пригодятся вам в поездке.
- Носите с собой антибактериальные салфетки или санитайзер. Выйдя из такси или каршеринга, обязательно обработайте ладони.
- Дезинфицируйте салон такси или каршеринга перед поездкой. Постарайтесь протереть салфетками или спиртовым гелем все поверхности, которых планируете касаться.
- Не трогайте руками рот, нос и глаза. С грязных рук вирус или микробы быстро проникают на слизистые оболочки и вызывают различные заболевания.
- Возьмите в дорогу пару одноразовых перчаток. Во-первых, они защитят руки от бактерий и вирусов. Во-вторых, в перчатках вы будете реже трогать рот, нос и глаза, ведь это неудобно.
- Не ешьте в такси или каршеринге. Вместе с едой в организм могут попасть вредоносные бактерии. А еще крошки могут остаться в салоне, и это уже неуважение к следующим пассажирам.
- Оплачивайте поездки в такси исключительно онлайн. Когда мы говорим о бумажных купюрах, фраза «грязные деньги» – не просто фигура речи.
Конечно, строгое соблюдение всех этих мер может вызвать недоумение и подозрительные взгляды окружающих. Но это происходит из-за того, что, в отличие от вас, люди просто недостаточно информированы. Парадокс в том, что никому не придет в голову пить воду из унитаза, а вот протирать влажной салфеткой руль перед поездкой – это, по мнению многих, уже перебор. Хотя рулевое колесо машины в 4 раза грязнее, чем унитаз. Так что решайте сами, что для вас важнее: страх показаться кому-то помешанным на чистоте или все-таки желание максимально обезопасить себя и своих близких.
Подробнее узнать об автомобильной гигиене, а также задать свои вопросы по поводу услуг такси и каршеринга можно, обратившись на горячую линию Роспотребнадзора.
С 13 по 24 ноября специалисты ведомства проводят консультации по оказанию транспортных услуг, правам пассажиров, обязанностями исполнителей и распространенным нарушениям в этой сфере. Телефон Единого консультационного центра: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).
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