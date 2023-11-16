Гигиена в такси и каршеринге: плюс один к вашим фобиям

Вы грузите пакеты с едой в багажник? Забываете про маску в такси? Грязный салон в каршеринге для вас – не проблема? Если хотя бы на один из вопросов вы ответили «да», вам нужно срочно прочитать нашу статью.

Благодаря креативной рекламе из нулевых мы знаем, что наша квартира – весьма недружелюбная среда. Под ободком унитаза что-то затевают коварные микробы, в ковре нас поджидают вредные плоды жизнедеятельности сапрофитов. А стоит только испачкать пол, как тут же появляется накачанный мужчина в белом, с которым почему-то должно быть «веселей и в доме чисто гораздо быстрей». Существует столько роликов, статей и даже телепередач про порядок в доме, но вот про необходимость регулярной уборки в салоне авто говорят почему-то очень мало. Возможно, из-за этого отношение у нас к ней какое-то несерьезное.

Согласно данным опроса «За рулем» в Viber, 52% автомобилистов берут в руки тряпку только тогда, когда в салоне «прямо-таки грязно». Так обстоят дела с личным транспортом. Представьте, что творится в такси или каршеринге. Что с этим делать, мы разберемся вместе с экспертом Роспотребнадзора. Но для начала еще немного цифр и «чистой» статистики.

Чем опасна грязь в салоне?

Не так давно каршеринг «Ситидрайв» и аналитическое агентство A2:Research провели исследование среди более чем 1200 человек из разных городов России. Выяснилось, что каждый пятый житель нашей страны судит о человеке по его автомобилю. Причем сперва оценивают стоимость и чистоту автомобиля, а уже потом состояние, новизну и внешний вид. Так что гигиена авто – это визитная карточка водителя. Однако если бы все сводилось к эстетике и вкусовщине, этой статьи бы на нашем сайте не было.

Антисанитария в салоне по-настоящему опасна для водителя и пассажиров. Пространство небольшое, и загрязняется оно очень быстро. На руле, приборной панели и бардачке обитают миллионы микроорганизмов, способных провоцировать образование плесени. Вредные вещества со временем накапливаются в обивке сидений и в вентиляции. В результате мы получаем проблемы со здоровьем, продолжая контактировать с их источником. Но посмотрите, к чему может привести нелюбовь к уборке!

1. Отравление

Большинство из нас в таких случаях грешит на еду в придорожных закусочных или на заправках. Однако истинной причиной могут быть патогенные бактерии. Они выделяют токсины, которые и вызывают отравление.

2. Заболевания дыхательных путей

Излюбленным местом для размножения вирусов и грибков является кондиционер. Проникая в салон, они оседают на приборную панель, чехлы и попадают в дыхательную систему водителя и пассажиров. Вот почему так важны маски – особенно в период активности вирусных заболеваний.

3. Кожные инфекции

Самыми распространенными типами бактерий в салонах автомобилей являются стафилококки, включая золотистый стафилококк. Он может вызывать ячмень, абсцессы, фурункулы и… целлюлит.

4. Болезни сердца

Все дело опять же в золотистом стафилококке, который способен вызвать возникновение эндокардита – воспаления внутренней оболочки сердца. Причем заболеть можно в любом возрасте, а у мужчин шансов в два раза больше, чем у женщин.

Где в машине грязнее всего?

Согласно исследованию, проведенному Астонским университетом в Англии, в автомобиле обитает огромное количество патогенных бактерий. Большая часть популяции (1425 бактерий) находится в багажном отделении, а ведь именно там обычно перевозят продукты питания. Также вредные микроорганизмы были обнаружены на водительском сиденье. Вспомните об этом, когда в следующий раз захотите подобрать с кресла упавшую картошку фри или сухарик. Третье место по количеству бактерий делят между собой рычаг коробки передач, заднее сиденье и приборная панель.

Как ни странно, одно из самых чистых мест – рулевое колесо. Ученые связали это с пандемией коронавируса: по мнению биологов, люди стали чаще использовать санитайзеры для рук, а также дезинфицирующие средства для обработки руля, но упускают из виду рычаг КП, которого водитель также регулярно касается. В работе отмечается, что чем старше транспортное средство, тем большая популяция бактерий в нем живет. Поэтому поддерживать чистоту в салоне нужно регулярно.

Кстати, аналогичное исследование, проведенное в середине 2020 года, показало другие результаты: тогда самыми грязными точками автомобиля были названы руль и экран медиасистемы.

Коментарий эксперта

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

— Чтобы избежать инфекционных заболеваний, в частности респираторных, нужно поддерживать в салоне чистоту воздуха. Например, многие водители забывают менять фильтры кондиционера. Делать это рекомендуется каждые 10-15 тыс. км пробега. Кроме того, каждые полгода следует проводить бактериальную обработку испарителя кондиционера специальным антисептиком. А в период повышенной активности вирусных заболеваний – 1 раз в месяц.

Также не стоит забывать про маски. Если водитель или пассажир чувствует себя плохо и у него есть признаки простудного заболевания, нужно надеть маску. Чихать и кашлять лучше в открытое окно или в сгиб локтя. Для снижения риска заражения рекомендуется регулярно проветривать салон. Для этого во время движения нужно опустить стекла противоположных окон на 15-20 секунд.

Как обезопасить себя в каршеринге и такси?

Все перечисленные выше риски возрастают при использовании каршеринговых автомобилей и такси, так как ими пользуется большое количество людей. В теории такие автомобили обязаны проходить ежедневную санобработку. Но от волос на заднем сиденье, хлебных крошек на коврике или вирусов не застрахован ни один пассажир.

Комментарий специалиста

Владимир Федоров, водитель такси:

— В договоре с сервисом прописано, что подача автомобиля должна осуществляться в чистом виде: снаружи и в салоне не должно быть пыли или грязи, никаких посторонних запахов. Если ты подвез клиента, а он потом пожаловался, тебя моментально снимают с рейса. Просто перестают поступать заказы до устранения проблемы.

Да, бывает такая погода, что, как ты ни старайся, машина все равно будет грязной. Тогда я обычно после завершения поездки проверяю, есть ли грязь в салоне. Если да, то просто протираю тряпкой. Мне не сложно, а людям приятно.

Следит за чистотой сервис через фотоконтроль. Система примерно такая же, как в каршеринге: отфоткал машину, загрузил фотографии в приложение, получил в ответ одобрение и поехал. Не знаю, насколько это реально помогает. Мне кажется, максимум, что можно отследить при такой проверке, – что у тебя нет следов от ботинок в салоне и чего-то запрещенного в багажнике. По сути, чистота автомобиля остается на совести водителя.

Вывод один: ответственность за гигиену в салоне коммерческого авто придется взять на себя. Вместе с экспертом Роспотребнадзора мы составили рекомендации, которые пригодятся вам в поездке.

Носите с собой антибактериальные салфетки или санитайзер. Выйдя из такси или каршеринга, обязательно обработайте ладони.

Дезинфицируйте салон такси или каршеринга перед поездкой. Постарайтесь протереть салфетками или спиртовым гелем все поверхности, которых планируете касаться.

Не трогайте руками рот, нос и глаза. С грязных рук вирус или микробы быстро проникают на слизистые оболочки и вызывают различные заболевания.

Возьмите в дорогу пару одноразовых перчаток. Во-первых, они защитят руки от бактерий и вирусов. Во-вторых, в перчатках вы будете реже трогать рот, нос и глаза, ведь это неудобно.

Не ешьте в такси или каршеринге. Вместе с едой в организм могут попасть вредоносные бактерии. А еще крошки могут остаться в салоне, и это уже неуважение к следующим пассажирам.

Оплачивайте поездки в такси исключительно онлайн. Когда мы говорим о бумажных купюрах, фраза «грязные деньги» – не просто фигура речи.

Конечно, строгое соблюдение всех этих мер может вызвать недоумение и подозрительные взгляды окружающих. Но это происходит из-за того, что, в отличие от вас, люди просто недостаточно информированы. Парадокс в том, что никому не придет в голову пить воду из унитаза, а вот протирать влажной салфеткой руль перед поездкой – это, по мнению многих, уже перебор. Хотя рулевое колесо машины в 4 раза грязнее, чем унитаз. Так что решайте сами, что для вас важнее: страх показаться кому-то помешанным на чистоте или все-таки желание максимально обезопасить себя и своих близких.

Подробнее узнать об автомобильной гигиене, а также задать свои вопросы по поводу услуг такси и каршеринга можно, обратившись на горячую линию Роспотребнадзора.

С 13 по 24 ноября специалисты ведомства проводят консультации по оказанию транспортных услуг, правам пассажиров, обязанностями исполнителей и распространенным нарушениям в этой сфере. Телефон Единого консультационного центра: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный) .



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