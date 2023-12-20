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Страховка для видеорегистратора – гаражный лайфхак

Читатель «За рулем» рассказал, как продлить ресурс регистратора в авто

Надежное крепление для видеорегистратора — водительская хитрость

Видеорегистратор, особенно комбинированный, – вещь дорогая, и при падении может испортиться, когда в жару или мороз присоска открепляется от ветрового стекла.

Из пластиковых стяжек я сделал цепочку, которую закрепил на крючке солнцезащитного козырька и регистраторе. Теперь при откреплении присоски он просто повисает. Такой быстрый и бюджетный прием позволит продлить ресурс регистратора, исключить удары и рывки провода питания, особенно если провод идет сверху.

Т. Жубаниязов, г. Оренбург

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За РулемРевин Алексей
Фото:Т. Жубаниязов
Количество просмотров 1
20.12.2023
Фото:Т. Жубаниязов
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