Страховка для видеорегистратора – гаражный лайфхак
Видеорегистратор, особенно комбинированный, – вещь дорогая, и при падении может испортиться, когда в жару или мороз присоска открепляется от ветрового стекла.
Из пластиковых стяжек я сделал цепочку, которую закрепил на крючке солнцезащитного козырька и регистраторе. Теперь при откреплении присоски он просто повисает. Такой быстрый и бюджетный прием позволит продлить ресурс регистратора, исключить удары и рывки провода питания, особенно если провод идет сверху.
Т. Жубаниязов, г. Оренбург
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