Машину подарили подростку: кто сможет ее водить на законных основаниях?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Мой отец оформил дарственную на свою машину на внука – моего сына. Ему в январе исполнится 16 лет. На него можно оформить машину? Могу ли на ней ездить я?
Евгений, Московская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– В случае, если собственником транспортного средства является лицо, не достигшее 16‑летнего возраста, то в соответствии с Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, регистрация транспортного средства осуществляется за одним из его родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей).
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Постановка на учет в таких случаях осуществляется на ограниченный срок – до достижения собственником транспортного средства 16‑летнего возраста, после чего оно должно быть зарегистрировано постоянно непосредственно за ним.
Каких-либо специальных ограничений на управление данным транспортным средством законодательством не установлено.
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