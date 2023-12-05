Машину подарили подростку: кто сможет ее водить на законных основаниях?

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Выиграй Ладу
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Глава ГИБДД Михаил Черников разъяснил ситуацию с дарственной на ребенка

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Мой отец оформил дарственную на свою машину на внука – моего сына. Ему в январе исполнится 16 лет. На него можно оформить машину? Могу ли на ней ездить я?

Евгений, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

– В случае, если собственником транспортного средства является лицо, не достигшее 16‑летнего возраста, то в соответствии с Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, регистрация транспортного средства осуществляется за одним из его родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей).

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как поставить машину на учет по доверенности

Постановка на учет в таких случаях осуществляется на ограниченный срок – до достижения собственником транспортного средства 16‑летнего возраста, после чего оно должно быть зарегистрировано постоянно непосредственно за ним.

Каких-либо специальных ограничений на управление данным транспортным средством законодательством не установлено.

  • Как переоформить машину на наследника, рассказано тут.
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За Рулем«За рулем»
Фото:За РулемАГН «Москва» и «За рулем»
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Фото:За РулемАГН «Москва» и «За рулем»
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