Как переоформить машину на наследника? Ответ ГИБДД

И можно ли оставить на память прежние номера? Глава Госавтоинспекции Михаил Черников разъяснил все нюансы.

Споры по наследству нашего отца шли три года. Всё это время его машина стояла в гараже. Как переоформить машину на наследника? Оставят ли старые номера? Они дороги в том числе как память об отце.

Евгений Афанасьев, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с Правилами государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях ГИБДД, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, после смерти вашего отца учет принадлежащего ему автомобиля был прекращен.

Для возобновления государственного учета наследнику (или его представителю) необходимо обратиться в Госавтоинспекцию с соответствующим заявлением.

Регистрационные знаки транспортного средства останутся прежними.

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