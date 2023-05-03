Как переоформить машину на наследника? Ответ ГИБДД
Споры по наследству нашего отца шли три года. Всё это время его машина стояла в гараже. Как переоформить машину на наследника? Оставят ли старые номера? Они дороги в том числе как память об отце.
Евгений Афанасьев, г. Москва
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В соответствии с Правилами государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях ГИБДД, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, после смерти вашего отца учет принадлежащего ему автомобиля был прекращен.
Для возобновления государственного учета наследнику (или его представителю) необходимо обратиться в Госавтоинспекцию с соответствующим заявлением.
Регистрационные знаки транспортного средства останутся прежними.
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