Электромобили с шашечками: пассажирам выгодно? А таксистам?

Минтранс хочет ввести квоты для электрокаров в такси

Если будут приняты поправки в законодательство, которые введут квоты на общее количество разрешений легкового такси в регионах и на обязательную долю электромобилей от этого числа, цена на поездки существенно возрастет.

С одной стороны, предложение звучит и экологично, и прогрессивно: регионы получат право регулировать количество такси на дорогах, причем с особым вниманием к электромобилям.

Однако, как часто бывает, дьявол кроется в деталях – в ценах на электромобили.

Даже с учетом существенных скидок цены на электромобили остаются очень высокими. Например, Evolute i-Pro после применения максимальной скидки обойдется в 1 590 000 рублей, что по-прежнему немало для среднестатистического таксопарка. Другие модели, такие как Ora 03 и Москвич 3е, вообще идут с ценником, близким к 4 млн рублей.

Таксопарки потянут?

С учетом текущих экономических условий, особенно высокой ставки по кредитам, для многих таксопарков такие инвестиции могут оказаться неподъемными. Инвестиции в автомобили такси характеризуются небольшой маржой, значительными рисками и высокой конкуренцией, а резкое увеличение стартовых инвестиций в автопарк может стать для многих непреодолимым ­препятствием.

Например, для такси Evolute i-Pro аренда 6/1 (шесть дней в неделю) стоит от 2700 рублей в сутки, что почти в два раза больше, чем для автомобиля такси эконом-класса. Поездка на таком электромобиле будет рассчитываться по тарифам Комфорт+, несмотря на то что автомобиль из эконом-сегмента.

А пассажиры готовы?

Если же посчитать, сколько будет стоить аренда электромобилей ценой 4 млн рублей, то это будет сопоставимо с ценой аренды автомобиля такси бизнес-класса, а это около 5000 рублей в сутки в режиме работы 7/0 (семь дней в неделю). Соответственно, тариф на поездки на таком электромобильном такси будет такой же, как по бизнес-тарифу. Хотя это будут машины на класс ниже. Готовы вы платить по бизнес-тарифу?

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Экологические инициативы весьма похвальны, но экономические реалии таковы, что без серьезных государственных субсидий или иных финансовых стимулов для таксопарков и индивидуальных предпринимателей принудительный переход на электротранспорт в такси может стать скорее утопией, чем реальным шагом в будущее.

Тем временем блогер-таксист спрогнозировал трехкратный рост цен на такси перед Новым годом