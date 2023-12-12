Последний московский грузовик – заглянули в его родословную

Эксперт «За рулем»: ЗИЛ‑5301 Бычок – сочетание противоречий

В конце 1980‑х годов бензиновый, прожорливый, консервативной конструкции грузовик ЗИЛ‑4331 категорически устарел. Он был прямым наследником легендарного «сто тридцатого», но время таких машин уже прошло. В новых экономических условиях спрос на подобные грузовики стремительно падал.

На заводе срочно стали создавать новую машину – поменьше, грузоподъемностью 3000 кг. Грузовиков такого класса в стране в то время не выпускали.

Машину делали предельно быстро (первые образцы собрали в 1992 году, а первые товарные автомобили выпустили уже в конце 1994‑го), дешево, а потому с максимальным использованием имевшихся на тот момент серийных узлов и агрегатов.

В результате автомобиль получился очень своеобразным.

Базовый ЗИЛ‑5301 имел грузоподъемность 3000 кг при снаряженной массе 3725 кг. Помимо стандартного бортового грузовика с колесной базой 3650 мм, создали шасси для фургонов и автобусов, а позднее – и шасси с удлиненной (4250 мм) и укороченной (3245 мм) базами.

ЗИЛ‑5301 получил совершенно новую раму, заметно отличающуюся от рамы более тяжелого грузовика ЗИЛ‑4331, который по шасси был аналогом ЗИЛ‑130 из шестидесятых годов. Рама Бычка была похожа на раму немецкого Мерседеса семейства Т2 второго поколения, который выпускали в 1986–1996 годах. Первый опытный образец Бычка с индексом ЗИЛ‑53011 построили в 1992 году именно на шасси Mercedes-Benz 709D. Опытную партию Бычков в 1993–1994 годах тоже собрали на немецких шасси с 95‑сильными двигателями.

Второй опытный вариант Бычка с индексом ЗИЛ‑3301М сделали на шасси Renault JK75 со 125‑сильным двигателем. Этот опытный образец носил также индекс ЗИЛ‑7.125 – полная масса 7000 кг, мощность 125 л. с. Но серийный Бычок не имел с французской машиной ничего общего.

На ЗИЛ‑5301 поставили пятиступенчатую коробку передач (7,44/4,10/2,29/ 1,47/1,00) – такую же, как на ЗИЛ‑4331 и ЗИЛ‑130. Отличие было в передаточном отношении главной пары: на ЗИЛ‑5301 – 3,273, на ЗИЛ‑4331 ставили главные пары 6,33 или 5,29. Единственным отечественным серийным дизелем, подходящим для грузовика грузоподъемностью 3000 кг, был минский тракторный мотор ММЗ-Д-245. Это семейство выпускали с 1984 года на основе мотора, производство которого начали еще в 1974 году! Базовая версия Д-245.12, которую ставили на Бычок, при рабочем объеме 4,75 л (110×125 мм) развивала 109 л. с. при 2400 об/мин. Крутящий момент при 1300–1700 об/мин составлял 350 Н·м.

ЗИЛ‑5301 получил кабину оригинального дизайна, не имеющего отношения к зарубежным аналогам. Ранние Бычки оснащали круглыми фарами.

В основе кабины Бычка лежала кабина ЗИЛ‑4331. Завод имел современное оборудование для ее производства. Именно поэтому приняли решение о такой унификации.

Товарные грузовики ЗИЛ‑5301 Бычок выпускали с конца 1994 года. Машина отличалась от прототипов слегка иным передком и прямоугольными фарами.

ЗИЛ‑5301 получил оригинальную тормозную систему – гидравлическую, с пневмоусилителями в каждом из независимых контуров. Позднее по заказу на Бычки ставили АБС. Особенностью московского грузовика стали передние дисковые тормоза. Их создали с использованием комплектующих тормозов легкового ЗИЛ‑4104. Колеса Бычка по размерам тоже аналогичны легковым. На ЗИЛ‑5301 ставили шины 225/75 R16, на правительственный ЗИЛ‑41047 – размерностью 245/70 R16.

Бычок вместе с кабиной получил переднюю панель и комбинацию приборов, аналогичные тем, что ставили на ЗИЛ‑4331.

Сопротивление материалов

ЗИЛ‑5301 – компромиссная конструкция, созданная, по сути, из того, что можно было собрать максимально быстро и дешево. Автомобиль получился шумный, водители жаловались на вибрации и неудачное сочетание характеристик двигателя и коробки передач, на быструю и интенсивную коррозию, но главное – на очень низкое качество изготовления комплектующих и отвратительную сборку.

Спрос на Бычки был низким, в лучшие для модели годы производство едва достигало 20 тысяч машин. В Москве автомобили делали до 2013 года, в Саратовской области – до 2014‑го.

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