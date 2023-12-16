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Что будет, если повысить давление в зимних шинах? Выяснили на китайском кроссовере

Кроссовер Omoda C5 дал возможность проверить рекомендацию производителя

150 л.с., полный привод: доступный кроссовер для России в 2023-м

Omoda C5, 1.6T (150 л. с.), Р7, 2023 г. в.

  • Изготовитель Chery
  • Год выпуска 2023
  • В эксплуатации «За рулем» с мая 2023 года
  • Пробег на момент отчета 21 000 км

Не первый раз встречаю рекомендацию производителя завышать давление в шинах ради экономии и экологии – в данном случае аж до 2,6 бара. Летние колеса с шинами Giti Comfort F50 размерности 215/55 R18 были накачаны именно таким образом.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Вскоре машину переобули в зимний комплект нешипованных Hakkapeliitta R3 SUV. В официальном сервисе Omoda сделали стандартные 2,2 бара (попутно выяснилось, что штатные датчики давления занижают показатель на 0,13 бара). Теперь машина гораздо комфортнее отрабатывает мелкие неровности и стыки асфальта.

Штатные датчики давления Omoda C5 занижают показатель на 0,13 бара
Штатные датчики давления Omoda C5 занижают показатель на 0,13 бара

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Ну а перекачивать или нет шины ради экологических целей, решайте сами. «За рулем» проводил исследования и выяснил, что сберечь таким образом можно около 1,5% топлива при скорости 80 км/ч. При среднем расходе Омоды в 8,3 л/100 км это примерно 0,13 л, или 6 рублей (если заправляете АИ‑92) на каждые 100 км пути.

  • Все отчеты по эксплуатации редакционной Омоды C5 здесь.
  • В парке «За рулем» есть разные автомобили — о них можно узнать здесь.
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКонстантин Васильев
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 9
16.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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