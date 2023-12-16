Что будет, если повысить давление в зимних шинах? Выяснили на китайском кроссовере

Кроссовер Omoda C5 дал возможность проверить рекомендацию производителя

Omoda C5, 1.6T (150 л. с.), Р7, 2023 г. в.

Изготовитель Chery

Chery Год выпуска 2023

2023 В эксплуатации «За рулем» с мая 2023 года

с мая 2023 года Пробег на момент отчета 21 000 км

Не первый раз встречаю рекомендацию производителя завышать давление в шинах ради экономии и экологии – в данном случае аж до 2,6 бара. Летние колеса с шинами Giti Comfort F50 размерности 215/55 R18 были накачаны именно таким образом.

Вскоре машину переобули в зимний комплект нешипованных Hakkapeliitta R3 SUV. В официальном сервисе Omoda сделали стандартные 2,2 бара (попутно выяснилось, что штатные датчики давления занижают показатель на 0,13 бара). Теперь машина гораздо комфортнее отрабатывает мелкие неровности и стыки асфальта.

Штатные датчики давления Omoda C5 занижают показатель на 0,13 бара

Ну а перекачивать или нет шины ради экологических целей, решайте сами. «За рулем» проводил исследования и выяснил, что сберечь таким образом можно около 1,5% топлива при скорости 80 км/ч. При среднем расходе Омоды в 8,3 л/100 км это примерно 0,13 л, или 6 рублей (если заправляете АИ‑92) на каждые 100 км пути.

Все отчеты по эксплуатации редакционной Омоды C5 — здесь.

В парке «За рулем» есть разные автомобили — о них можно узнать здесь.