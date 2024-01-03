Новый кроссовер Renault: вы не узнаете в нем Дастер

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Renault Duster 2024 – это новая платформа и новые моторы

Просторный салон, надежные агрегаты и без излишеств – китайский кроссовер по цене Весты

Duster второго поколения появился в России с задержкой и продавался всего год, оставшись редкостью на наших дорогах. Третья генерация нам, судя по всему, вообще не светит. А жаль, потому что некогда сверхбюджетный кроссовер радикально преобразился.

Дизайн

Преемственность видна в «дутых» крыльях и щедром некрашеном обвесе. С новой оптикой на светодиодах и Y‑образными габаритками Duster стал смотреться современнее. Длинный горизонтальный капот визуально делает машину солиднее. Массивные накладки бамперов окрашены в массе, и царапины после съездов на бездорожье их вид не испортят.

У Renault Duster новая оптика на светодиодах и Y‑образные габаритные огни.
У Renault Duster новая оптика на светодиодах и Y‑образные габаритные огни.
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Размеры остались практически теми же. Переход на платформу CMF-B позволил более рационально распорядиться внутренним пространством. Так, в районе коленей задних пассажиров появились дополнительные 30 мм пространства, а объем багажника вырос до 472 л.

Интерьер – современно-брутальный. В минимальной комплектации стоит док-станция для смартфона, который и будет играть роль медиацентра. В богатых версиях появится 10‑дюймовый экран с обновлениями «по воздуху», поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, навигацией с показом пробок. Центральная консоль слегка развернута к водителю. Появилась цифровая приборка и штатный держатель для телефона.

Интерьер Renault Duster стал современным и даже брутальным
Интерьер Renault Duster стал современным и даже брутальным

Моторы

Дизеля больше нет – из-за европейской «зеленой» повестки. Базовый мотор – стосильный «турболитр» о трех цилиндрах. Работает на бензине и пропане, на суммарном запасе топлива объемом 100 литров проезжает до 1300 км.

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Роль топовой модификации играет гибрид. В нем атмосфернику 1.6 (94 л. с.) помогает электромотор (49 л. с.), а вместе они выдают 140 сил. Батарея всего лишь на 1,2 кВт·ч. Коробка передач – робот, в котором смена передач реализована через кулачковые муфты. Это единственная двухпедальная версия, другие бывают только с 6‑ступенчатой механикой.

Renault Duster 2024
Renault Duster 2024

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Промежуточный вариант оснащается турбо-«тройкой» 1.2 мощностью 130 сил. Ее дополняют 48‑вольтовый стартер-генератор и батарея емкостью 0,8 кВт·ч. С гибридной надстройкой можно сэкономить до 10% топлива. В свою очередь, Duster с этим мотором единственный, который можно заказать с полным приводом. У последнего предусмотрено пять алгоритмов работы.

В общем, по агрегатам – не то, что нам нужно. Но машина интересная.

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Желаем всем удачи!

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Renault
Количество просмотров 11
03.01.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+13