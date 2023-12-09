Опубликованы фото абсолютно нового Renault Duster 2024
Судя по опубликованным фото, новый Renault Duster 2024 года полностью повторяет аналогичную модель от Dacia, за исключением нескольких незначительных отличий.
Например, на передней части автомобиля будет крупная надпись RENAULT, которая придаст ему узнаваемость. Кроме того, на задней двери будет располагаться эмблема в форме ромба, которая также является характерным признаком Renault. Задние фонари в форме буквы Y, выштамповка на багажной двери, черные декоративные накладки за передними арками, а также узкая решетка радиатора с Y-образными фарами будут визуальными отличиями нового Renault Duster.
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Пока неясно, какие еще изменения ждут нас в новом Renault Duster, помимо эмблем и шильдиков.
Renault пока не раскрывает детали о его технических характеристиках, но есть вероятность, что он будет полностью повторять своего «близнеца» - Dacia Duster.
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Источник: Автоновости дня
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Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету