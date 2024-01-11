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Оштрафовали на перекрестке с неправильной разметкой – как оспорить?

Глава ГИБДД разъяснил ситуацию с нарушениями организации движения

Вопрос от читателя «За рулем»:

– У нас в городе есть перекресток, на котором, если следовать разметке, после поворота налево приезжаешь на встречную полосу. Сотрудники ДПС регулярно наказывают нарушителей, но сами ничего делать не хотят, чтобы изменить разметку. Куда обращаться, чтобы навести порядок на перекрестке?

Татьяна, г. Самара

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Инспектор каждую субботу просит «дыхнуть» – это законно?

– По всей видимости, в описанном вами случае нарушены требования нормативных документов по организации дорожного движения. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» полномочиями проверить обращение и, в случае необходимости, исправить допущенные ошибки и провести необходимые мероприятия по организации дорожного движения обладает владелец соответствующего участка улично-дорожной сети. Как правило, это орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления. Таким образом, рекомендую обратиться с заявлением в местную администрацию.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Вместе с тем, обеспечение соблюдения юридическими лицами и иными организациями правил, стандартов и технических норм Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 возложено на Госавтоинспекцию. С учетом изложенного вы можете дополнительно обратиться в подразделение Госавтоинспекции, обслуживающее данную территорию, либо вышестоящее подразделение для принятия мер надзорного реагирования, а также проверки факта бездействия со стороны сотрудников. Обращение в Госавтоинспекцию можно подать, в том числе, через официальный сайт гибдд.рф в разделе «Прием обращений».

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За Рулем«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 1
11.01.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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