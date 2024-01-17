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Изменился домашний адрес – машину снова регистрировать?

Глава ГИБДД разъяснил порядок регистрации ТС

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Переехал в другую квартиру в том же районе Москвы. Надо ли перерегистрировать ­автомобиль и прицеп?

Владимир Стрельцов, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Старая прописка в свидетельстве о регистрации авто – чем это грозит водителям

– Статья 8 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» обязывает владельца транспортного средства обратиться в подразделение Госавтоинспекции для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства, в том числе, в связи с изменением адреса регистрации по месту жительства. Обращаться вы можете в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции.

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В соответствии с Административным регламентом МВД России предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств, утвержденным приказом МВД России от 21 декабря 2019 г. № 950, подать заявление на предоставление соответствующей государственной услуги можно, в частности, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а затем прийти в оговоренное время для получения нового свидетельства о регистрации транспортного средства. Представлять транспортное средство на осмотр нет необходимости.

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Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 5
17.01.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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