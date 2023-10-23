Номера без триколора – нужно заменить?

Глава Госавтоинспекции разъяснил изменения в ГОСТ о госномерах авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Слышал, что теперь российский триколор на номерах стал обязательным. Надо ли менять номера без него?

Михаил Квасневский, г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В настоящее время ведется подготовка проекта изменения ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», которым действительно предусмотрено обязательное размещение на государственных регистрационных знаках транспортных средств изображения Государственного флага Российской Федерации.

После принятия и вступления в силу в установленном порядке указанного изменения национального стандарта замена знаков, не имеющих изображения Государственного флага РФ, может быть осуществлена по желанию владельца транспортного средства.

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