Номера без триколора – нужно заменить?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Слышал, что теперь российский триколор на номерах стал обязательным. Надо ли менять номера без него?
Михаил Квасневский, г. Санкт-Петербург
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– В настоящее время ведется подготовка проекта изменения ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», которым действительно предусмотрено обязательное размещение на государственных регистрационных знаках транспортных средств изображения Государственного флага Российской Федерации.
После принятия и вступления в силу в установленном порядке указанного изменения национального стандарта замена знаков, не имеющих изображения Государственного флага РФ, может быть осуществлена по желанию владельца транспортного средства.
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