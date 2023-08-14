Номер износился – подкрасить или получать дубликат?

Все зависит от степени и характера износа, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Передний номер на машине изрядно износился. Можно ли восстановить своими силами или надо делать дубликат?

Кушнир, Алтайский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Всё зависит от характера износа.

Черные символы можно попробовать аккуратно подкрасить самостоятельно, соблюдая требования ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

А вот световозвращающую пленку, которой покрыто поле регистрационного знака, своими силами восстановить невозможно – придется заказать изготовление дубликата.

На номерах авто нет триколора — какой штраф? Официальный ответ главы Госавтоинспекции тут.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС и «За рулем»