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Номер износился – подкрасить или получать дубликат?Номер износился – подкрасить или получать дубликат?
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Номер износился – подкрасить или получать дубликат?

Все зависит от степени и характера износа, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Передний номер на машине изрядно износился. Можно ли восстановить своими силами или надо делать дубликат?

Кушнир, Алтайский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Квадратный номер спереди – можно или нет?

Всё зависит от характера износа.

Черные символы можно попробовать аккуратно подкрасить самостоятельно, соблюдая требования ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

А вот световозвращающую пленку, которой покрыто поле регистрационного знака, своими силами восстановить невозможно – придется заказать изготовление дубликата.

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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС и «За рулем»

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