Номер износился – подкрасить или получать дубликат?
Все зависит от степени и характера износа, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Передний номер на машине изрядно износился. Можно ли восстановить своими силами или надо делать дубликат?
Кушнир, Алтайский край
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Всё зависит от характера износа.
Черные символы можно попробовать аккуратно подкрасить самостоятельно, соблюдая требования ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».
А вот световозвращающую пленку, которой покрыто поле регистрационного знака, своими силами восстановить невозможно – придется заказать изготовление дубликата.
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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС и «За рулем»
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