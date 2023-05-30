Как сохранить номерной знак? Ответ ГИБДД

Вопрос решается в рабочем порядке, но есть одно важное условие, предупреждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Знаю, что номера можно перевесить со старой машины на новую. Как это правильно сделать?

А. В., г. Ставрополь

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Вам необходимо обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции с заявлением о замене государственного регистрационного номера, который вы планируете использовать на другом транспортном средстве. В заявлении необходимо ходатайствовать о сохранении указанного номера.

По результатам рассмотрения заявления транспортному средству будет присвоен новый государственный регистрационный номер, а прежний номер останется на хранении. Его физический носитель – государственные регистрационные знаки – выдадут вам на руки. В течение одного года вы можете зарегистрировать новое транспортное средство, которому будет присвоен сохраненный за вами государственный регистрационный номер. Об этом также надо будет указать в заявлении о регистрации.

Обратите внимание, что обязательным условием является соответствие цифрового кода номера региону вашего места регистрации.

Указанный порядок регламентирован Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764.

Как отказаться от «некрасивого» номерного знака, узнайте тут.

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Фото: depositphotos и «За рулем»