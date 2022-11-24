Новые регионы России получили автомобильные коды

Соответствующий приказ МВД подписан и утвержден Минюстом.

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Недавно вошедшим в состав России регионам присвоили коды, которые будут фигурировать на их автомобильных регистрационных знаках.

За Донецкой Народной Республикой закрепляется номер 80, за Луганской — 81, за Херсонской областью — 84, за Запорожской областью — 85.

В документе также отмечается, что коды 88 и 94 теперь закреплены за зарубежными территориями, которые обслуживает МВД России. Что это за территории, в документе не уточняется.

Документ вступит в силу через 10 дней.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: АГН «Москва»