На номерах авто нет триколора — какой штраф?

Публикуем официальный ответ главы Госавтоинспекции.

На дорогах встречаю машины с номерами, на которых нет российского триколора. Почему ГАИ смотрит сквозь пальцы на публичное проявление негативного отношения к своей стране?

Владимир, Ивановская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Ваши претензии к Госавтоинспекции необоснованны, поскольку использование изображения Государственного флага Российской Федерации на государственных регистрационных знаках в соответствии с ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» не является обязательным.

Нормы данного национального стандарта гармонизированы с положениями Конвенции о дорожном движении 1968 года, которая в качестве обязательного признака государства регистрации транспортного средства предусматривает лишь нанесение соответствующего международного кода (для России – «RUS»).

В то же время знаки, заказываемые подразделениями Госавтоинспекции для выдачи по результатам регистрационных действий, изображение флага содержат.

Знаки, о которых пишете вы, заказываются автовладельцами индивидуально у организации-изготовителя государственных регистрационных знаков.