Триколор на номерах не хотят светить в Европе

Россияне готовы переплачивать за «дерусифицированные» номерные знаки.

Материалы по теме Китайцы хотят продавать авто в России без посредников

На некоторых автомобилях, которые выезжают в Европу, на номерах отсутствует какая-либо привязка к России: нет российского триколора, идентификатора «RUS» и сам стиль букв отличается от стандартного.

Продавцы таких номеров уверяют, что спрос на них вырос в разы: автомобилисты считают, что это спасет их от потенциальной агрессии.

Стоимость автомобильных номеров «в европейском стиле» от обычных отличается не сильно: за изготовление комплекта в зависимости от шрифта просят от 2,5 до 4 тыс. рублей. Предлагают их те же компании, которые занимаются производством дубликатов обычных российских номеров.

«Насколько за их использование могут наказать, мы не знаем, мы изготовители. Клиенты говорят, что на границе их переставляют и с ними едут дальше», — рассказали «Газете.Ru» в компании «Госномера 24».

Фото: Unsplash, фирмы-производители