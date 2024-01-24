Поставил хорошие зимние шины, а автомобиль «таскает» – в чем дело?
Эксперт «За рулем» назвал факторы, влияющие на поведение машины на зимней дороге
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Почему автомобиль на вроде бы хороших зимних шинах неустойчиво ведет себя на зимней дороге?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, «За рулем»
– На устойчивость автомобиля на зимних дорогах влияет как состояние проезжей части, так и автомобиля.
- Поверхность дороги может иметь неоднородное покрытие: под одними колесами лед, а под другими асфальт.
- Сильное влияние на поведение автомобиля оказывают поперечный уклон дороги и, особенно, колейность.
- Также стоит учитывать влияние бокового ветра.
- Могут быть нарушены углы установки передних и задних колес, а также параллельность осей.
- Большое влияние на устойчивость окажет не полностью расторможенное колесо. При торможении важна синхронность срабатывания тормозных механизмов.
А главное – исправные шины с выверенным давлением.
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Фото:freepik / freepik и «За рулем»
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24.01.2024
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
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