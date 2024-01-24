#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Поставил хорошие зимние шины, а автомобиль «таскает» – в чем дело?
24 января
Поставил хорошие зимние шины, а автомобиль «таскает» – в чем дело?
Эксперт «За рулем» назвал факторы, влияющие на...
Не буксуй! Рассказываем, как быстро выбраться из снежного заноса
24 января
Не буксуй! Рассказываем, как быстро выбраться из снежного заноса
Эксперт «За рулем»: что делать вместо...
Недорогой премиум-кроссовер – а какой у него запас прочности?
24 января
Недорогой премиум-кроссовер – а какой у него запас прочности?
«За рулем» изучил типичные неисправности BMW X3...

Поставил хорошие зимние шины, а автомобиль «таскает» – в чем дело?

Эксперт «За рулем» назвал факторы, влияющие на поведение машины на зимней дороге

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Почему автомобиль на вроде бы хороших зимних шинах неустойчиво ведет себя на зимней дороге?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»

– На устойчивость автомобиля на зимних дорогах влияет как состояние проезжей части, так и автомобиля.

  • Поверхность дороги может иметь неоднородное покрытие: под одними колесами лед, а под другими асфальт.
  • Сильное влияние на поведение автомобиля оказывают поперечный уклон дороги и, особенно, колейность.
  • Также стоит учитывать влияние бокового ветра.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как правильно накачивать зимние шины – 8 важных нюансов
  • Могут быть нарушены углы установки передних и задних колес, а также параллельность осей.
  • Большое влияние на устойчивость окажет не полностью расторможенное колесо. При торможении важна синхронность срабатывания тормозных механизмов.

А главное – исправные шины с выверенным давлением.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Пять зимних лайфхаков для водителей вы найдете тут.
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
Количество просмотров 1
24.01.2024
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0