Поставил хорошие зимние шины, а автомобиль «таскает» – в чем дело?

Эксперт «За рулем» назвал факторы, влияющие на поведение машины на зимней дороге

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Почему автомобиль на вроде бы хороших зимних шинах неустойчиво ведет себя на зимней дороге?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»

– На устойчивость автомобиля на зимних дорогах влияет как состояние проезжей части, так и автомобиля.

Поверхность дороги может иметь неоднородное покрытие: под одними колесами лед, а под другими асфальт.

Сильное влияние на поведение автомобиля оказывают поперечный уклон дороги и, особенно, колейность.

Также стоит учитывать влияние бокового ветра.

Могут быть нарушены углы установки передних и задних колес, а также параллельность осей.

Большое влияние на устойчивость окажет не полностью расторможенное колесо. При торможении важна синхронность срабатывания тормозных механизмов.

А главное – исправные шины с выверенным давлением.

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