Сколько служат детали подвески – проверили

Купленный на замену рычаг подвески Chevrolet сдался через 17 тыс. км

Chevrolet Cobalt, 1.6 (105 л. с.), А6

Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

– АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 171 500 км

На пробеге 155 тысяч км я поменял в сборе нижние рычаги передней подвески. Но спустя всего 17 тысяч км услышал легкий стук спереди. При осмотре выяснилось, что люфтит передняя правая шаровая опора. Удивительно, что срок службы оказался таким коротким. На рычагах я не экономил, купил, судя по документам, оригинальные. Но либо оригинал уже не тот, либо это аккуратная подделка.

Вместо уставшей шаровой установил опору производства фирмы CTR из старых запасов – заменив заклепки на болты. Сейчас такая шаровая стоит 1500–2000 рублей.

А сколько протянет гофра? Об этом узнайте тут.