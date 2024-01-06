Сколько служат детали подвески – проверили
Chevrolet Cobalt, 1.6 (105 л. с.), А6
- Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 171 500 км
На пробеге 155 тысяч км я поменял в сборе нижние рычаги передней подвески. Но спустя всего 17 тысяч км услышал легкий стук спереди. При осмотре выяснилось, что люфтит передняя правая шаровая опора. Удивительно, что срок службы оказался таким коротким. На рычагах я не экономил, купил, судя по документам, оригинальные. Но либо оригинал уже не тот, либо это аккуратная подделка.
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Вместо уставшей шаровой установил опору производства фирмы CTR из старых запасов – заменив заклепки на болты. Сейчас такая шаровая стоит 1500–2000 рублей.
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.