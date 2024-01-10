Пластинам – держаться! Простое решение по автомобильной акустике

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Выиграй Ладу
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При замене динамиков в передних дверях столкнулся с тем, что закладные пластины под своим весом смещались вниз и перекрывали отверстия под саморезы. Поступил просто: приклеил пластины на скотч и легко установил динамики.

П. Воронин, г. Липецк

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Пружинную часть автомобильной антенны тоже можно починить.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:П. Воронин
Количество просмотров 1
10.01.2024
Фото:П. Воронин
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