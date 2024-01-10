Пластинам – держаться! Простое решение по автомобильной акустике

Читатель «За рулем» рассказал, как заменить динамики в передних дверях авто

При замене динамиков в передних дверях столкнулся с тем, что закладные пластины под своим весом смещались вниз и перекрывали отверстия под саморезы. Поступил просто: приклеил пластины на скотч и легко установил динамики.

П. Воронин, г. Липецк

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Пружинную часть автомобильной антенны тоже можно починить.