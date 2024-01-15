Наводим порядок в багажнике кроссовера: минимум затрат, максимум эффекта

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Читатель «За рулем» рассказал, как сделать органайзер в багажник

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

Обширное пространство вокруг запасного колеса в кроссовере Geely Atlas никак не организовано.

Использовав фанеру, ДСП, мебельные уголки и саморезы, я изготовил удобный органайзер.

Дно органайзера вырезал из ДСП по картонному шаблону и закрепил к нему стенки из тонкой фанеры. К передней стенке органайзера прикрепил резинки для удержания компрессора.

Слева от запаски хватило места для ведра, сделанного из пятилитровой канистры.

Е. Медведев, г. Тула

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За РулемРевин Алексей
Фото:Е. Медведев
15.01.2024
Фото:Е. Медведев
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