Наводим порядок в багажнике кроссовера: минимум затрат, максимум эффекта
Обширное пространство вокруг запасного колеса в кроссовере Geely Atlas никак не организовано.
Использовав фанеру, ДСП, мебельные уголки и саморезы, я изготовил удобный органайзер.
Дно органайзера вырезал из ДСП по картонному шаблону и закрепил к нему стенки из тонкой фанеры. К передней стенке органайзера прикрепил резинки для удержания компрессора.
Слева от запаски хватило места для ведра, сделанного из пятилитровой канистры.
Е. Медведев, г. Тула
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