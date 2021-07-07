9 технических вопросов к новому китайскому кроссоверу

1. Что за Atlas Pro?
Geely Atlas Pro через полгода полностью сменит «обычный» Atlas, а пока в белорусском Жодино их будут выпускать параллельно.
Pro — это глубоко модернизированный Atlas образца 2016 года. Платформа у него прежняя — не такая, как у моделей Coolray и Tugella, которые во многом унифицированы с Volvo. Однако переделано всё, включая подвески, кузов и интерьер.
Пока Atlas Pro представлен только в топовой версии Flagship со 190-сильным гибридным силовым агрегатом. Более простые версии обязательно будут, но позже.
2. И что, правда гибрид?
Да! Так называемый «мягкий». Под капотом и мощной шумовиброизоляционной крышкой — трехцилиндровый турбомотор 1.5 (177 л.с.). А на нем — 48-вольтовый мотор-генератор, связанный ременным приводом с коленвалом. Вместо они выдают до 190 л.с. и до 300 Н·м крутящего момента, включая 50 «электрических» ньютон-метров. При торможении генератор пополняет литий-ионную батарею, расположенную в багажнике, справа от докатки. Сети на 12 В и 48 В связаны через инвертор, спрятанный перед передним левым колесом. Geely Atlas Pro — первый китайский гибрид в России.
3 Едет? Топливо экономит?
Разгоняется весьма недурно — обгоны даются легко. Но это заслуга в первую очередь бензинового мотора, ведь электрическая машина помогает в основном при троганье и на малых оборотах. И вот здесь не всё гладко. Когда нажимаешь на педаль газа, Atlas сначала спотыкается, а потом «рвет» излишне ретиво. При отпускании акселератора, видимо, проявляет себя рекуперативное торможение — машина замедляется весьма интенсивно. Езда получается рваная, даже несмотря на то, что 7-ступенчатый робот переключается мягко, почти как автомат. И обещанной экономии в 15% не заметно — у нас гибридный Atlas «поедал» не менее 9 литров на сотню при смешанном цикле. Причем производитель рекомендует лить дорогой 95-й, хотя мотор сертифицирован на 92-м бензине.
4. Что с комфортом?
Шум на ходу совсем невелик, но подвеска жестковата — удаются ей только крупные кочки. Рулится Atlas Pro нормально, лучше прежнего кренистого Атласа, но гурманам здесь ловить нечего. Салон комфортен, на втором ряду просторно без оговорок, и появилась двуступенчатая регулировка спинок. Руль можно выставить под себя и по высоте, и по вылету — но передние кресла пихаются в верхнюю часть спины высоким людям.
Зато отделан интерьер очень качественно и современно. Места для мелочей организованы толково — в отличие от Атласа первого поколения.
5. А багажник?
Вырос на 18%, и это заметно. Объем в 377 не рекордный для класса, но теперь багажник хотя бы не выглядит маленьким. Правда, подполья больше нет — всё место рядом с докаткой занимает 48-вольтовая литий-ионная батарея, спрятанная под пенопластовым кожухом.
Здорово, что на 63 мм уменьшили погрузочную высоту. Дверь багажника больше не бьет по темечку высоким людям — поднимается выше, причем электроприводом.
6. Полный привод есть?
Да, причем теперь за подключение задней оси отвечает многодисковая муфта BorgWarner (сиречь «пятый Haldex»). Исчезла отдельная кнопка блокировки муфты, но есть «общий» внедорожный ездовой режим, в котором робот держит передачи вплоть до 3000–4000 об/мин. Однако вне дорог надо быть осторожным — внизу переднего бампера стоит интеркулер, двигатель снизу прикрыт лишь жиденьким пластиковым щитком, а под днищем свисают топливный бак и выхлопная труба. Реальный клиренс — всего 175 мм. Впрочем, у прежнего Атласа он был еще меньше.
7. Электроника современная?
Список нового оборудования велик: система автоторможения, автоматика дальнего света, сканер дорожных знаков… Есть даже активный круиз-контроль, пусть и работающий резковато и ведущий машину по полосе не очень плавно.
С настройками вообще надо поработать: если убрать руки с руля, то система секунд через двадцать попищит, а чуть позже просто выключится, выдав лишь мелкую фразу-предупреждение на электронном щитке.
Сама приборка отторжения не вызывает, а главные беды центрального экрана — мощные блики и мелкие шрифты.
8. Сколько стоит?
Топовый прежний Atlas сейчас стоит «всего» 1,9 млн. Новый Atlas Pro — уже 2,1 млн рублей. Но это максимальная версия с гибридными технологиями и массой опций, которых раньше не было.
9. Надо брать?
Лучше подождать появления начальных комплектаций с более простыми силовыми агрегатами — наверняка там подорожание будет не таким чувствительным.