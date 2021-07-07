9 технических вопросов к новому китайскому кроссоверу

Неужели популярный Geely Atlas заменят на гибрид? Это не шутка: рестайлинговый Atlas Pro пришел к нам с турбомотором и 48-вольтовой электрической машиной!

1. Что за Atlas Pro?

Geely Atlas Pro через полгода полностью сменит «обычный» Atlas, а пока в белорусском Жодино их будут выпускать параллельно.

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Pro — это глубоко модернизированный Atlas образца 2016 года. Платформа у него прежняя — не такая, как у моделей Coolray и Tugella, которые во многом унифицированы с Volvo. Однако переделано всё, включая подвески, кузов и интерьер.

Пока Atlas Pro представлен только в топовой версии Flagship со 190-сильным гибридным силовым агрегатом. Более простые версии обязательно будут, но позже.

2. И что, правда гибрид?

Да! Так называемый «мягкий». Под капотом и мощной шумовиброизоляционной крышкой — трехцилиндровый турбомотор 1.5 (177 л.с.). А на нем — 48-вольтовый мотор-генератор, связанный ременным приводом с коленвалом. Вместо они выдают до 190 л.с. и до 300 Н·м крутящего момента, включая 50 «электрических» ньютон-метров. При торможении генератор пополняет литий-ионную батарею, расположенную в багажнике, справа от докатки. Сети на 12 В и 48 В связаны через инвертор, спрятанный перед передним левым колесом. Geely Atlas Pro — первый китайский гибрид в России .

3 Едет? Топливо экономит?

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Разгоняется весьма недурно — обгоны даются легко. Но это заслуга в первую очередь бензинового мотора, ведь электрическая машина помогает в основном при троганье и на малых оборотах. И вот здесь не всё гладко. Когда нажимаешь на педаль газа, Atlas сначала спотыкается, а потом «рвет» излишне ретиво. При отпускании акселератора, видимо, проявляет себя рекуперативное торможение — машина замедляется весьма интенсивно. Езда получается рваная, даже несмотря на то, что 7-ступенчатый робот переключается мягко, почти как автомат. И обещанной экономии в 15% не заметно — у нас гибридный Atlas «поедал» не менее 9 литров на сотню при смешанном цикле. Причем производитель рекомендует лить дорогой 95-й, хотя мотор сертифицирован на 92-м бензине.

Подвеску настраивали специалист фирмы Lotus, ныне частично принадлежащей Geely. Первый опыт совместной работы включает в себя перекалиброванные пружины, амортизаторы и стабилизаторы, увеличенные ходы и измененный подрамник задней многорычажки.

4. Что с комфортом?

Шум на ходу совсем невелик, но подвеска жестковата — удаются ей только крупные кочки. Рулится Atlas Pro нормально, лучше прежнего кренистого Атласа, но гурманам здесь ловить нечего. Салон комфортен, на втором ряду просторно без оговорок, и появилась двуступенчатая регулировка спинок. Руль можно выставить под себя и по высоте, и по вылету — но передние кресла пихаются в верхнюю часть спины высоким людям.

Зато отделан интерьер очень качественно и современно. Места для мелочей организованы толково — в отличие от Атласа первого поколения.

В интерьере есть 42-цветная атмосферная подсветка. Но кто догадался кнопку «паркинга» водрузить на вершину селектора, куда так и тянет положить руку?

5. А багажник?

Вырос на 18%, и это заметно. Объем в 377 не рекордный для класса, но теперь багажник хотя бы не выглядит маленьким. Правда, подполья больше нет — всё место рядом с докаткой занимает 48-вольтовая литий-ионная батарея, спрятанная под пенопластовым кожухом.

Здорово, что на 63 мм уменьшили погрузочную высоту. Дверь багажника больше не бьет по темечку высоким людям — поднимается выше, причем электроприводом.

6. Полный привод есть?

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Да, причем теперь за подключение задней оси отвечает многодисковая муфта BorgWarner (сиречь «пятый Haldex»). Исчезла отдельная кнопка блокировки муфты, но есть «общий» внедорожный ездовой режим, в котором робот держит передачи вплоть до 3000–4000 об/мин. Однако вне дорог надо быть осторожным — внизу переднего бампера стоит интеркулер, двигатель снизу прикрыт лишь жиденьким пластиковым щитком, а под днищем свисают топливный бак и выхлопная труба. Реальный клиренс — всего 175 мм . Впрочем, у прежнего Атласа он был еще меньше.

7. Электроника современная?

Список нового оборудования велик: система автоторможения, автоматика дальнего света, сканер дорожных знаков… Есть даже активный круиз-контроль, пусть и работающий резковато и ведущий машину по полосе не очень плавно.

С настройками вообще надо поработать: если убрать руки с руля, то система секунд через двадцать попищит, а чуть позже просто выключится, выдав лишь мелкую фразу-предупреждение на электронном щитке.

Сама приборка отторжения не вызывает, а главные беды центрального экрана — мощные блики и мелкие шрифты.

8. Сколько стоит?

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Топовый прежний Atlas сейчас стоит «всего» 1,9 млн. Новый Atlas Pro — уже 2,1 млн рублей. Но это максимальная версия с гибридными технологиями и массой опций, которых раньше не было.

9. Надо брать?

Лучше подождать появления начальных комплектаций с более простыми силовыми агрегатами — наверняка там подорожание будет не таким чувствительным.