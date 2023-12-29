Моторное масло Teboil – эффективное решение

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Разнообразие брендов смазочных материалов на российском рынке сегодня очень велико: уход крупных и привычных западных производителей с российского рынка повлек за собой приток новых непроверенных игроков. Более того, повысились риски приобрести контрафактную продукцию. Как в таких условиях сделать правильный выбор и найти достойную замену продуктам ушедших производителей?

Опытные потребители понимают: при выборе качественного моторного масла надо, для собственного спокойствия, делать ставку не на случайно завезенный товар с яркой этикеткой, а на надежного системного игрока, за которым стоит многолетний международный опыт производства смазочных материалов. Более того, сегодня необходимо, чтобы этот бренд был официально представлен на рынке России. В этом случае можно рассчитывать не только на консультации со специалистами компании и помощь по техническим вопросам, но и на беспроблемное приобретение продукта нужной спецификации по всей стране через широкую сеть дилеров, АЗС, розницу и интернет-магазины.

Примером такого игрока является международный бренд Teboil родом из Финляндии, занимающийся производством высококачественных смазочных материалов с 1963 года. Компания производит, как в Финляндии, так и в России, широкую линейку высококачественных смазочных материалов, включая моторные, гидравлические, трансмиссионные и индустриальные масла. Отметим, что высокотехнологичный производственный комплекс в городе Торжок оснащен самым современным оборудованием иностранного производства.

Высокотехнологичный завод по производству смазочных материалов Teboil в г. Торжок

Следующий критерий при выборе подходящего моторного масла – это строгое соответствие требованиям производителя автомобиля. Следует выбирать производителя, чья продукция соответствует требованиям международных классификаций и спецификаций автопроизводителей и подходит для применения в двигателе вашего автомобиля. Например, онлайн-сервис по подбору моторного масла Teboil поможет определиться с выбором масла, которое будет подходить именно вашему автомобилю.

Также необходимо учитывать реальные условия эксплуатации машины: высокую интенсивность движения, фактор городских пробок, климатические условия и остальные факторы, повышающие нагрузку на двигатель. Чтобы обеспечить защиту двигателя, необходимо обращать внимание на премиальные моторные масла с высоким запасом эксплуатационных свойств и доказанной эффективностью их работы.

Полевые испытания, призванные подтвердить высокую эффективность масел Teboil в жестких условиях городской эксплуатации, были проведены в питерском таксопарке ООО «ГК Наследие» на пяти различных автомобилях – участвовали три Skoda Rapid, а также Hyundai Elantra и Skoda Octavia. Отметим, что двигатель Hyundai Elantra работал на сжиженном газовом топливе. Все эти автомобили, пробег которых к началу эксперимента составлял свыше 360 000 км, перевели на моторное масло Teboil Diamond Multi 5W-40. Каждому автомобилю предстояло в рамках эксперимента, пройти без смены масла как минимум 15 тысяч км. При этом пробы масла отбирались в среднем каждые 5 тысяч км и отправлялись на анализ в независимую лабораторию испытательного центра горюче-смазочных материалов – МИЦ ГСМ.

Испытания показали, что премиальное масло Teboil Diamond Multi 5W-40 сохранило свой запас эксплуатационных свойств и обеспечивало защиту двигателей при пробегах 15 тысяч км в течение контрольного периода с учетом жестких условий эксплуатации. Это касается и двигателей, работающих на газовом топливе, где масло обычно деградирует быстрее, чем при использовании бензина. Более того, некоторые образцы прошли для эксперимента и более 17 тысяч км без приближения к критическим значениям параметров.

Российский потребитель давно привык к тому, что при обслуживании современного автомобиля необходимо применять премиальные смазочные материалы, соответствующие международным стандартам качества. Опытные производители высокоэффективных моторных масел, такие как Teboil, регулярно проводят тесты и испытания своих продуктов, чтобы предложить потребителю инновационные смазочные материалы с высоким запасом эксплуатационных свойств. Выбирая надежный бренд с официальным представительством в РФ, потребитель исключает для себя возможные риски, связанные с подделками, контрафактом и прочими негативными явлениями.

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