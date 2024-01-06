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Топ-3 видео «За рулем» – горячие ролики 2023 года
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Топ-3 видео «За рулем» – горячие ролики 2023 года

«За рулем» назвал самые кассовые видео по итогам прошлого года

Прошедший 2023 год для нашего YouTube-канала оказался весьма успешным. Каждый месяц мы выкладывали для вас по 10-15 роликов в самых разных форматах – от тестов горячих автоновинок до прикладных материалов об эксплуатации и ремонте редакционных машин.

По итогам года мы набрали 937 тысяч подписчиков!

Встречайте: топ-3 видеороликов на канале «За рулем» за 2023 год!


3 место: 808 тысяч просмотров

К лавине китайских машин, хлынувшей на наш рынок, мы уже привыкли. И начинаем различать, что не все они одинаковые.

Наш эксперт Александр Виноградов одним из первых распознал в рамном внедорожнике Tank 300 стильный, небанальный и перспективный автомобиль.

Причем поездил он не только по ровному асфальту, по и по серьезному бездорожью, где Tank раскрывается в полной мере.

2 место: 912 тысяч просмотров

Автомобиль пока неясной судьбы, но очень желаемый автомобилистами: первый кроссовер марки Лада! Главный редактор Максим Кадаков познакомился с ним первым и рассказал всё по-честному.

Бренд Лада – самый популярный в России. И редко какой ролик про эти модели набирает меньше 300-500 тысяч просмотров. А если сложить просмотры всех новых видео за этот год, Лада безусловно окажется в лидерах.

1 место: 1,1 млн просмотров

Казалось бы – раритет минувшей эпохи, давно исчезнувший с наших улиц и дорог. Но память народная о Запорожце живет! Лучшая иллюстрация тому – более 3000 ваших комментариев под роликом.

Сергей Канунников выискал на тест не выхолощенный отреставрированный ЗАЗ-968, а самый что ни на есть «живой», сохранивший следы тех времен, вроде покраски суриком или тюнинговых подголовников. И рассказ получился задушевным.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемНикита Гудков
06.01.2024
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