Накидка и мангал на крыше – что и как спасет танк в бою

«За рулем» рассказал о новейших средствах защиты бронетехники

Даже самая прочная броня с динамической защитой не делает танк неуязвимым. Сберечь экипаж и дорогую технику призваны разработки, в основе которых оригинальный подход и высокотехнологичные материалы.

Спрятать под накидкой

Сделать огромную боевую машину почти незаметной позволяет уникальная разработка АО НИИ Стали – комплекс средств снижения заметности (КССЗ) Накидка.

Она представляет собой многослойный чехол, который укрывает объект и маскирует его в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Снижение заметности в оптическом диапазоне достигается путем деформирующего окрашивания. Проще говоря, наружный слой Накидки - это камуфляж с вкраплениями синтетического материала, имитирующего траву и другую растительность.

Перспективный танк Т-14 Армата с комплексом средств снижения заметности, который прикрывает даже шасси.

Внутренние слои КССЗ экранируют тепловое излучение агрегатов и узлов танка, что снижает вероятность его обнаружения тепловизионными приборами разведки и захвата инфракрасными головками самонаведения ракет.

В многослойной структуре Накидки есть и радиопоглощающие материалы. Они снижают отражения в радиолокационном диапазоне и таким образом маскируют танк от вражеских станций обнаружения.

Комплекс Накидка уже не опытный образец, его выпускают серийно и применяют в зоне СВО.

Т-80БВМ в многослойной накидке с имитацией растительности. Над башней промышленный «мангал» с панелями динамической защиты.

Битва антенн и микросхем

Беспилотники-разведчики, дроны-камикадзе и ударные аппараты со сбросом боеприпасов доставляют бронетехнике массу неприятностей. Для штатного вооружения боевых машин они являются трудными целями. Поэтому одним из самых эффективных средств противодействия малой авиации противника стало оснащение танков индивидуальными средствами радиоэлектронной борьбы.

Подобные комплексы РЭБ монтируются на борту боевых машин. Они служат для обнаружения летательных аппаратов, подавления их каналов управления и передачи данных на дистанции от нескольких сотен метров до полутора километров.

Выпуклая деталь на башне Т-80БВМ (слева от фары) — элемент комплекса радиоэлектронной борьбы Волнорез с магнитным креплением.

Индивидуальные средства, как правило, обеспечивают купольную защиту: со всех сторон в верхней полусфере от FPV-дронов и беспилотников. Системы РЭБ могут иметь автономное питание от собственного аккумулятора и, конечно, подключаться к бортовой сети танка.

Есть комплексы с удаленным управлением от пульта, креплением излучающей части к броне с помощью магнита, возможностью смены конфигурации при появлении у противника новых частот управления дронами.

Наиболее эффективными средствами радиоэлектронной борьбы сегодня считают системы Тритон, Сания, Волнорез, ОРК-М1. Опытные образцы комплексов прошли боевые испытания в зоне СВО. Часть из них уже выпускается малыми сериями с перспективой полноценного массового производства.

Мангалы не для жарки

Дополнительная защита верхней части башни за характерную внешность получила прозвище «мангал». Эти сварные конструкции предполагалось использовать против кумулятивных зарядов пикирующих ракет, выпущенных из переносных противотанковых комплексов. Ведь верх башни даже с динамической защитой – одно из самых уязвимых мест танка.

Т-90М в КССЗ Накидка. На башне дополнительная защита с сеткой.

Но боевые действия внесли коррективы. На танки стали массово монтировать мангалы кустарного производства с сетками. В ходе СВО они доказали свою эффективность против барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) и ударных беспилотников со сбросом гранат, а также в городских боях. Сейчас дополнительные защиты крыши башни для основных танков Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М изготовляют промышленным способом.

Верхняя часть конструкции — решетчатый козырек. На нем под оптимальными углами закреплены панели динамической защиты (содержат выверенную дозу взрывчатого вещества, подрыв которого препятствует расчетному действию вражеских боеприпасов). В ряде модификаций пространство между козырьком и башней закрыто сеткой.

На башне Т-90М видны элементы крепления маскировочного комплекса Накидка. На «мангале» домиком расположены заряды динамической защиты.

Полезное надувательство

Еще один способ надежно защитить танк — навести противника на ложную цель. Для этого служат надувные макеты бронетехники, которые даже с близкого расстояния трудно отличить от оригинала.

Надувной Т-80БВМ взять на себя самую дорогую ракету противника, чтобы она не попала в настоящий танк.

Время развертывания ложной цели – порядка десяти минут, и потребуются для этого только два бойца. Копия боевой машины в масштабе 1:1 весит не десятки тонн, а около 100 кг.

Чтобы надувной танк не сдуло ветром, его надежно закрепляют с помощью анкерных кольев. Малый вес при большой парусности – вот главное ограничение при использовании таких ложных целей. Их нельзя применять при скорости ветра выше 20 м/с.

Надувной танк подлежит ремонту при мелких повреждениях, а его «ресурс» составляет не менее 50 установок в рабочее положение.

4 основных боевых танка ВС РФ (один – советский) тут