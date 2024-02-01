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Вопрос про полный привод китайских кроссоверов (и ответ эксперта)

Эксперт «За рулем» раскрыл плюсы и минусы кроссоверов 4х4

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Используются ли китайскими автопроизводителями муфты привода задней оси с электромагнитным управлением – как на кроссоверах Renault-Nissan?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор:

– В основном, такие и используются, ибо эта конструкция доступнее и проще. Хотя у нее есть и минусы, в том числе меньшая выносливость при пробуксовках, не лучшая плавность работы и скорость срабатывания.

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Большой тест китайских кроссоверов 4х4: чей полный привод лучше?

Тем не менее, сейчас проще перечислить модели, у которых используется многодисковая муфта с гидравлическим управлением Haldex (сейчас она выпускается под брендом BorgWarner). К примеру, это кроссоверы Geely Monjaro и Tugella – близкие родственники Volvo.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемВиноградов Александр
Фото:Chery
Количество просмотров 12
01.02.2024
Фото:Chery
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