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Доработал деталь для корейских «бюджетников» – сэкономил кучу денег

Читатель «За рулем» рассказал, как модернизировать натяжитель приводного ремня

Как за две минуты надеть приводной ремень на агрегаты без помощников

Многие владельцы Kia Rio 3 и Hyundai Solaris 1 сталкивались с недолговечной конструкцией автоматического натяжителя приводного ремня.

Альтернативой систематической замене недешевого узла является установка более короткого ремня и кронштейна генератора с прорезью, которая обеспечивает регулировку натяжения путем перемещения генератора. Их ставили на более поздние модели концерна, они избавляют от проблемы раз и навсегда.

Но такой кронштейн стоит неоправданно дорого, а потому было принято решение доработать штатную деталь. Использовал отрезок уголка, болгарку и сварочный аппарат. Кронштейн обрел натяжную планку с прорезью для болта, фиксирующего генератор.

А. Паницков, г. Гатчина

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За РулемРевин Алексей
Фото:А. Паницков
Количество просмотров 7
03.02.2024
Фото:А. Паницков
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