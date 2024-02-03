Доработал деталь для корейских «бюджетников» – сэкономил кучу денег
Многие владельцы Kia Rio 3 и Hyundai Solaris 1 сталкивались с недолговечной конструкцией автоматического натяжителя приводного ремня.
Альтернативой систематической замене недешевого узла является установка более короткого ремня и кронштейна генератора с прорезью, которая обеспечивает регулировку натяжения путем перемещения генератора. Их ставили на более поздние модели концерна, они избавляют от проблемы раз и навсегда.
Но такой кронштейн стоит неоправданно дорого, а потому было принято решение доработать штатную деталь. Использовал отрезок уголка, болгарку и сварочный аппарат. Кронштейн обрел натяжную планку с прорезью для болта, фиксирующего генератор.
А. Паницков, г. Гатчина
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