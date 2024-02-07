САЗ: здесь дают автомобилю профессию

История Саранского завода автосамосвалов насчитывает уже шесть десятилетий: на стыке 1950-х и 1960-х годов было принято решение об организации в Мордовской АССР сборки автосамосвалов семейства ГАЗ-93.

Производство самосвалов – главная специализация САЗа. И в этом предприятие, без сомнения, преуспело. Сегодня саранский завод представляет собой успешное многоотраслевое предприятие, выпускающее широкий ассортимент продукции. Оставаясь ключевым партнером нижегородского автозавода, САЗ производит самосвалы, эвакуаторы, коммунальную спецтехнику и прицепы.

Самосвал ГАЗ-САЗ-250712

САЗ первым в Советском Союзе освоил самосвалы с трехсторонней разгрузкой, оказавшиеся незаменимыми в сельском хозяйстве. Заводу принадлежит и первенство в организации серийного производства самосвалов с предварительным подъемом платформы – также для села. Наконец, более четверти века по саранской документации выпускались автосамосвалы в Киргизии, на Фрунзенском автосборочном заводе.

Бункеровоз ГАЗ-САЗ-390203

Девяностые были непростыми годами в жизни страны. Но Саранский завод автосамосвалов вышел с честью из выпавших на его долю испытаний. В это время создаются самосвалы на базе полноприводного грузовика ГАЗ-66. Саморазгружающимися кузовами оснащают «газели», «уазики» и зиловские «бычки». Тогда же завод занимался выпуском лесопатрульных автомобилей и грузовиков с задним гидробортом. Вся эта техника находила потребителей в городском и сельском и лесном хозяйствах.

Самосвал ГАЗ-САЗ-25710

Начало нового века ознаменовалось освоением новых видов техники. Возник спрос на самосвалы строительного назначения с задней разгрузкой, а развитие коммунального хозяйства поспособствовало росту покупательского интереса к мусоровозам и вакуумным автоцистернам. Завод оперативно включил такие машины в производственную программу, что позволило существенно нарастить объемы выпуска техники.

Интересным получился и проект автопоезда с седельным тягачом на шасси «Газели» и бортовым полуприцепом грузоподъемностью 2,3 тонны. Такой транспорт используют, когда требуется перевозить длинномерные грузы с малым удельным весом, транспортировка которых на тяжелых грузовиках или стандартных 20-тонных фурах экономически нецелесообразна.

Цистерна для перевозки ГСМ на базе «Газон NEXT»

В 2013-м появляется «Газель NEXT». На ее шасси в Саранске создали новое поколение малотоннажных самосвалов с трехсторонней разгрузкой, получивших кардинально модернизированные самосвальные надстройки. Причем после начала производства в Нижнем Новгороде усиленных версий «Газелей NEXT» полной массой 4,6 тонны модификация самосвала на таком шасси оперативно появилась и в линейке САЗа.

В 2016 году гамма продукции расширилась за счет бункеровозов с погрузчиками портального и крюкового типов. А чтобы сделать погрузочно-разгрузочный процесс более гибким, в том же десятилетии на САЗе освоили производство самосвалов с краноманипуляторной установкой (КМУ) и грейфером для сыпучих грузов.

Активная автомобилизация России вызвала потребность в появлении такой категории машин как эвакуаторы, которые помогают вывозить неисправные или попавшие в аварию легковушки, а также автомобили, оставленные в местах, где парковка запрещена. На шасси «Валдая» САЗ разрабатывает и ставит на поток эвакуаторы практически всех видов: с ломанной платформой, со сдвижной платформой и с краноманипуляторной установкой. В это же время запускаются в производство топливозаправщики, а также пищевые цистерны.

Эвакуатор на базе «Газон NEXT»

Отдельное направление в производственных планах завода занимает прицепная техника. В этом направлении деятельность завода начиналась в 1989 году с выпуска «Пчелки», прицепа к легковым автомобилям полной массой 325 кг. Сейчас в линейке появились и более тяжелые прицепы категорий О2 и О3. Предприятие предлагает клиентам специальные прицепы для перевозок лодок и катеров, есть прицепы и для квадроциклов. А в прошлом году САЗ приступил к производству прицепов для тракторов. Получены сертификаты соответствия сразу на три модели тракторных прицепов грузоподъемностью от 4 до 6,5 тонн. Это двухосные самосвальные прицепы с передней поворотной тележкой. Уже собрана их опытно-промышленная партия. В планах на 2024 год – выпуск прицепов грузоподъемностью от 8 до 12 тонн.

Сегодня, как и на заре своей деятельности, ОАО «САЗ» остается ключевым производителем самосвалов и другой спецтехники на базе нижегородских грузовиков. В Нижнем Новгороде производят автомобили, а на автозаводе в Саранске им дают нужные профессии. И вместе все делают большое общее дело на благо страны!

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