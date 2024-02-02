Интересный факт про ГАЗ-М21 Волга, которого вы не знали

Эксперт «За рулем» рассказал об интересной особенности Волги ГАЗ-М21

ГАЗ-М21, первая Волга, выпускалась с 1956 по 1970 годы и мало чем отличалась от иномарок того времени. Это был качественный современный автомобиль. Седану не хватало только одного.

ГАЗ-М21 Волга

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Канунников сравнил легендарный советский автомобиль с одноклассниками того времени – Sachsenring P240 из ГДР (Horch), Ford Zephyr MkII для английского рынка и Nash Rambler из США.

И вот в чем состояло главное отличие Волги.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— Базовой коробкой передач для ГАЗ-М21 должен был стать трехступенчатый автомат.

Поначалу механическую трехступенчатую коробку с синхронизаторами на высших передачах на Волгу планировали ставить, в основном, для работы в такси. Но машин со сложными в производстве и обслуживании автоматами сделали лишь несколько сотен.

Единственной коробкой Волги стала механическая.

Аналогичная трехступенчатая коробка была базовой на седане Ford Zephyr и опционной на Rambler. Немецкий Sachsenring – единственный из ровесников с четырехступенчатой коробкой, с повышающей четвертой передачей.

О других особенностях Волги ГАЗ-М21 в сравнении с одноклассниками читайте в февральском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «На разных берегах», опубликованной в журнале «За рулем» №2/2024.