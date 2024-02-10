Установил видеорегистратор – схлопотал штраф: правда или ложь?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– При разборе ДТП важную роль могут сыграть показания видеорегистратора. Но установить его проблематично: инспектор может придраться к ухудшению обзора. Нет ли противоречия в законах?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор:
– Пока мне лично не известно ни одного случая, чтобы инспектор придрался к установке видеорегистратора. В интернете таких прецедентов тоже не нашлось. Зато сообщений от паникеров (или, выражаясь по-современному, желающих хайпануть), заявляющих, что за это станут штрафовать, – море. В том числе в виде «новостей» на различных сайтах.
Даже если инспектор сделает вам замечание, «нарушение» устраняется за несколько секунд – достаточно снять регистратор. В чем проблема? Не говоря уж о том, что для самых мнительных водителей есть предельно незаметные и компактные модели.
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