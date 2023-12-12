Вопрос про камеры видеофиксации (и ответ эксперта)
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Каким образом камеры видеофиксации улучшают статистику безопасности? Народ действительно ездит аккуратнее или просто отслеживает места, где можно попасться?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор:
– В общем случае камера однозначно дисциплинирует. В Москве и на большинстве подмосковных трасс плотность установки камер такова, что нарушать между ними зачастую просто невозможно. Там, где радары единичны, подавляющее большинство водителей всё равно едет по правилам – меньше головной боли.
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Отдельный разговор – места установки камер. Нас уверяют, что их ставят исключительно в аварийных местах. Однако я лично знаю места, где камеры появляются буквально одновременно с открытием новой дороги. Или точки, где они висят годами: если за столько времени не падает аварийность, то дело явно в неправильной организации движения.
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