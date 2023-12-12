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Вопрос про камеры видеофиксации (и ответ эксперта)
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Вопрос про камеры видеофиксации (и ответ эксперта)
«За рулем»: если аварийность под камерой не...
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Вопрос про камеры видеофиксации (и ответ эксперта)

«За рулем»: если аварийность под камерой не снижается, причина не в камере

Новый закон о камерах – к чему готовиться водителям?

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Каким образом камеры видеофиксации улучшают статистику безопасности? Народ действительно ездит аккуратнее или просто отслеживает места, где можно попасться?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор:

– В общем случае камера однозначно дисциплинирует. В Москве и на большинстве подмосковных трасс плотность установки камер такова, что нарушать между ними зачастую просто невозможно. Там, где радары единичны, подавляющее большинство водителей всё равно едет по правилам – меньше головной боли.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Отдельный разговор – места установки камер. Нас уверяют, что их ставят исключительно в аварийных местах. Однако я лично знаю места, где камеры появляются буквально одновременно с открытием новой дороги. Или точки, где они висят годами: если за столько времени не падает аварийность, то дело явно в неправильной организации движения.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Свежие данные по аварийности на дорогах России тут.
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:АГН "Москва"
Количество просмотров 3
12.12.2023
Фото:АГН "Москва"
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