Вопрос про камеры видеофиксации (и ответ эксперта)

«За рулем»: если аварийность под камерой не снижается, причина не в камере

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Каким образом камеры видеофиксации улучшают статистику безопасности? Народ действительно ездит аккуратнее или просто отслеживает места, где можно попасться?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор:

– В общем случае камера однозначно дисциплинирует. В Москве и на большинстве подмосковных трасс плотность установки камер такова, что нарушать между ними зачастую просто невозможно. Там, где радары единичны, подавляющее большинство водителей всё равно едет по правилам – меньше головной боли.

Отдельный разговор – места установки камер. Нас уверяют, что их ставят исключительно в аварийных местах. Однако я лично знаю места, где камеры появляются буквально одновременно с открытием новой дороги. Или точки, где они висят годами: если за столько времени не падает аварийность, то дело явно в неправильной организации движения.

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