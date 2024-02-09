Если машина старая, то и ремонтировать будут б/у запчастями? Ответ от компании «Ингосстрах»

Представитель страховой компании ответил читателю «За рулем»

Павел, г. Балашиха:

— Попал в ДТП. Хорошо, что пострадало только железо. Меня признали потерпевшим. Теперь нужно восстанавливать машину. А машина у меня старенькая, уже 10 лет езжу. Слышал, что при ремонте по ОСАГО могут использовать «бэушные» детали. Неужели капот, крыло и фару мне установят старые, если я соглашусь на ремонт по ОСАГО? Может, лучше выбрать денежную компенсацию и самому искать запчасти?

Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстрах»:

— На данный момент на законодательном уровне запрещено использовать б/у запчасти при возмещении ущерба по ОСАГО в натуральной форме. Таким образом, при ремонте по полисам ОСАГО для автомобилей используются только новые запчасти.

Другие варианты урегулирования убытка по ОСАГО возможны только при достижении взаимной договоренности между клиентом и страховой компанией.

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