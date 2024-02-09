#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Если машина старая, то и ремонтировать будут б/у запчастями? Ответ от компании «Ингосстрах»
9 февраля
Если машина старая, то и ремонтировать будут б/у запчастями? Ответ от компании «Ингосстрах»
Представитель страховой компании ответил...
Китайские авто нашпигованы функциями. А нам это нужно?
9 февраля
Китайские авто нашпигованы функциями. А нам это нужно?
Максим Кадаков рассказал о хитром маркетинговом...
Что будет, если залепить номер машины снежком?
9 февраля
Что будет, если залепить номер машины снежком?
Юрист объяснил, какой штраф грозит за...

Если машина старая, то и ремонтировать будут б/у запчастями? Ответ от компании «Ингосстрах»

Представитель страховой компании ответил читателю «За рулем»

Павел, г. Балашиха:

Попал в ДТП. Хорошо, что пострадало только железо. Меня признали потерпевшим. Теперь нужно восстанавливать машину. А машина у меня старенькая, уже 10 лет езжу. Слышал, что при ремонте по ОСАГО могут использовать «бэушные» детали. Неужели капот, крыло и фару мне установят старые, если я соглашусь на ремонт по ОСАГО? Может, лучше выбрать денежную компенсацию и самому искать запчасти?

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстрах»:

На данный момент на законодательном уровне запрещено использовать б/у запчасти при возмещении ущерба по ОСАГО в натуральной форме. Таким образом, при ремонте по полисам ОСАГО для автомобилей используются только новые запчасти.

Другие варианты урегулирования убытка по ОСАГО возможны только при достижении взаимной договоренности между клиентом и страховой компанией.

***

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем«За рулем»
Фото:freepik | Photo ITAR-TASS
Количество просмотров 3
09.02.2024
Фото:freepik | Photo ITAR-TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0