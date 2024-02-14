Отечественная компания сделала ставку на производство полимеров

Компания «Сибур» решает проблему с импортозамещением сырья для автопрома

Сегодня в автомобилестроении все чаще используются полимерные материалы, которые должны соответствовать высоким требованиям в эксплуатации. На них приходится около 10% веса автомобиля, а это примерно 150 кг.

Раньше большую часть таких материалов, включая шины, либо ввозили из-за границы, либо производили в России, но зарубежные компании и из импортного сырья.

Сейчас из-за ограничений и ухода таких производителей из России возникают проблемы с доступностью автокомпонентов и сырья для их производства. Крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания «Сибур» вместе с партнерами ищет способы решения этой проблемы.

Шины

Например, импорт синтетических каучуков из Европейского союза в Россию практически остановлен с введением ограничений на экспорт некоторых типов каучуков в Европу. Это создало серьезные проблемы для производства шин в России, так как шинные компании были вынуждены искать альтернативные источники сырья. В результате некоторые заводы снизили загрузку или даже временно прекратили производство шин.

Учитывая, что у «Сибура» есть широкий ассортимент основных видов каучуков, используемых в производстве шин, а также возможности в исследованиях и разработке для создания новых и адаптации существующих видов каучуков, компания запустила проект поддержки производителей шин.

Синтетические каучуки (СК)

Проект реализуется в научно-исследовательском центре ПолиЛаб в Воронеже совместно с заказчиками и привлечением внешних экспертов. Основная цель – помочь партнерам запустить производство и увеличить его загрузку в условиях ограничений по закупкам сырья и материалов для производства шин.

Работа идет по двум направлениям: импортозамещение определенных видов каучуков и замена некаучукового сырья, необходимого для производства шин.

За время действия проекта с помощью научных центров компании СИБУР удалось импортозаместить 6 марок дефицитных каучуков и сертифицировать более чем 40 альтернативных компонентов, не являющихся каучуками.

Это позволило сохранить работу нескольких заводов по производству шин в России, поддержав текущий ассортимент продукции, а также начать разработку новых моделей шин с использованием каучуков от «Сибура».

Другие разработки

Несколько других продуктов для автопрома уже проходят стадию промышленного освоения.

1. Топливные баки из полиэтилена

Это сложная конструкция, состоящая из нескольких слоев различных полимерных материалов. Такой подход обеспечивает высокую ударопрочность, устойчивость к химическим воздействиям и предотвращает растрескивание в процессе эксплуатации. Разработку специального полиэтилена вели совместно с АВТОВАЗом и производителем топливных систем автомобилей.

2. Рассеиватели автомобильных фар из поликарбоната

Новая марка поликарбоната успешно прошла все необходимые тесты и уже запланирована для использования в производстве фар на конвейерах АВТОВАЗа и ГАЗа.

3. Полипропилен для вспененных гранул (EPP)

Этот материал хоть и мало известен обычным пользователям автомобилей, но играет важную роль в автомобилестроении. Детали из EPP входят в состав амортизирующих автокомпонентов транспортных средств и благодаря энергопоглощающим свойствам улучшают пассивную безопасность водителя и пассажиров.

Команда разработчиков из компании «Сибур» будет и дальше искать и внедрять новые типы пластиковых материалов для использования в автопроме.