Навороченный «японец» с полным приводом от 1,6 млн рублей – что с ним не так?

«За рулем» изучил драйверский универсал Subaru Levorg 2014–2020 годов выпуска

Полноприводный универсал Subaru Levorg сменил в линейке бренда модель Legacy Touring Wagon. Продавался и в Европе, но к нам попадали только версии с японского рынка – с правым рулем. Возможно, фирма Subaru полагала, что с клиренсом 130 мм в России у этой модели перспектив нет.

Levorg – первая модель Subaru, штатно оснащенная фирменной системой безопасности EyeSight, объединяющей завязанные на видеокамеры адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения и ассистент удержания в полосе.

Subaru Levorg первого поколения (2014–2020)

Достоинства

Прекрасная управляемость.

Оснащение, близкое к премиальному.

В заявленный объем багажника 522 л не очень верится: он выглядит просторнее!

Недостатки

Вопросы к стойкости ЛКП на капоте и крыше.

Нет простых двигателей.

Нет многих запчастей.

Клиренс 130 мм.

Моторы

Младший и самый распространенный – FB16F 1.6 (170 л. с.) – применен только на модели Levorg. Получен установкой турбонаддува на «атмосферный» FB16, известный по многим другим Subaru. В целом надежный, но требует топлива не ниже АИ‑98. От некачественного бензина выбывают из строя форсунки непосредственного впрыска. Не прощает грязного масла и пониженного его уровня – усиливаются все нежелательные процессы, начиная с образования нагара и перегрева. В конечном итоге ломается система регулировки фаз Dual AVCS, возможен проворот вкладышей или обрыв шатуна – ремонт в таком случае стоит астрономических денег, если вообще возможен.

При нормальном обслуживании, включающем замену масла каждые 5–7 тысяч км, служит порядка 250–280 тысяч км – а может и больше. Масло при этом ест с аппетитом: завод полагает, что до 1 л/1000 км – допустимый расход.

Топовый FA20F 2.0 (300 л. с.) также сделан из атмосферника, по характеру очень схож – требует АИ‑98 и много чистого масла. Жалобы на какие-либо поломки единичны, но мотор у нас редкий, полноценной статистики по нему нет. Как и у 1.6, высокий расход масла – норма, но так или иначе указывающая на залегание тонюсеньких поршневых колец и обрастание нагаром.

Коробки передач

Никаких иных вариантов коробки передач, кроме вариаторов серии Lineartronic 2: TR580 (с мотором 1.6) или TR690 (2.0). Среди сородичей это чуть ли не самые стойкие и надежные агрегаты: 150–180 тысяч км почти с гарантией, но часто выдерживают и свыше 250 тысяч км.

Недомогания стартуют обычно по мере засорения каналов гидроблока продуктами износа – первыми сдаются соленоиды, меняют их комплектом. Оговорен предельный срок эксплуатации рабочей жидкости – 120 тысяч км. Лучше сразу об этом забыть: для сложных условий (а к ним относятся город и зима) завод рекомендует интервал 45 тысяч км с проверками уровня каждые 30 тысяч км.

В районе 150 тысяч км может разрушиться подшипник ведущего вала. Подгорают фрикционы стартового пакета. Конструкция у нас достаточно изучена, главной сложностью был и остается дефицит запчастей.

Система полного привода (Symmetrical AWD) – это хорошая управляемость, а не внедорожные способности. Собственно, при таком клиренсе Леворгу на пересеченной местности и делать нечего.

Эксплуатационные болячки

Подвеска жесткая и короткоходная, заточена на ровный асфальт. На нашем «обычном асфальте» стойки амортизаторов становятся почти расходниками, как и втулки стабилизатора. Как ни странно, жалоб на шаровые или ступичные подшипники немного.

Половина владельцев в диапазоне 50–80 тысяч км сталкивается с неисправностями рулевого механизма – тоже результат езды по нашим дорогам.

Распространенный тюнинг – проставки и шины с высоким профилем. Отсюда растут ноги у неравномерного износа шин.

На сбои электрики и электроники жалоб практически нет, эта область у Subaru надежная.

Euro NCAP: 2016 – пять звезд. Водитель/пассажир – 92%, ребенок – 83%, пешеход – 75%, системы содействия безопасности – 68%

Самое массовое предложение на вторичке: Levorg 1.6

Оптимальный выбор: Levorg 1.6

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