Зимний тест китайского кроссовера — первые впечатления

«За рулем» проводит ресурсный тест внедорожника Haval Dargo X

Haval Dargo X, 2.0T (192 л. с.), Р7

Год выпуска – 2022

2022 Пробег – 1000 км

В редакционном парке прописался Haval Dargo X. Обычная версия у нас уже проходила длительный тест, теперь посмотрим, чем от нее отличатся «внедорожный» вариант.

Пока я наездил 1000 км. Первые впечатления – по погоде.

Dargo очень уверенно заводится после ночи при –28 °С, проверено уже не раз. Спасибо и полному набору обогревов. Правда, наша машина выпущена еще в 2022 году, и подогрев задних сидений у нее управляется только через меню медиасистемы. Позднее добавили физические клавиши для задних пассажиров.

Обогрев задних сидений Haval Dargo X 2022 г.в. управляется только через меню медиасистемы

Как полноприводный Дарго ведет себя на жестком бездорожье, рассказано тут