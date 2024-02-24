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Обогрев задних сидений Haval Dargo X 2022 г.в. управляется только через меню медиасистемы
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Зимний тест китайского кроссовера — первые впечатления

«За рулем» проводит ресурсный тест внедорожника Haval Dargo X

Haval Dargo X, 2.0T (192 л. с.), Р7

Как китайские авто приспосабливают к России – проверили
  • Год выпуска2022
  • Пробег1000 км

В редакционном парке прописался Haval Dargo X. Обычная версия у нас уже проходила длительный тест, теперь посмотрим, чем от нее отличатся «внедорожный» вариант.

Пока я наездил 1000 км. Первые впечатления – по погоде.

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Dargo очень уверенно заводится после ночи при –28 °С, проверено уже не раз. Спасибо и полному набору обогревов. Правда, наша машина выпущена еще в 2022 году, и подогрев задних сидений у нее управляется только через меню медиасистемы. Позднее добавили физические клавиши для задних пассажиров.

Обогрев задних сидений Haval Dargo X 2022 г.в. управляется только через меню медиасистемы
Обогрев задних сидений Haval Dargo X 2022 г.в. управляется только через меню медиасистемы

  • Как полноприводный Дарго ведет себя на жестком бездорожье, рассказано тут
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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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