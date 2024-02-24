Зимний тест китайского кроссовера — первые впечатления
Haval Dargo X, 2.0T (192 л. с.), Р7
- Год выпуска – 2022
- Пробег – 1000 км
В редакционном парке прописался Haval Dargo X. Обычная версия у нас уже проходила длительный тест, теперь посмотрим, чем от нее отличатся «внедорожный» вариант.
Пока я наездил 1000 км. Первые впечатления – по погоде.
Dargo очень уверенно заводится после ночи при –28 °С, проверено уже не раз. Спасибо и полному набору обогревов. Правда, наша машина выпущена еще в 2022 году, и подогрев задних сидений у нее управляется только через меню медиасистемы. Позднее добавили физические клавиши для задних пассажиров.
- Как полноприводный Дарго ведет себя на жестком бездорожье, рассказано тут
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